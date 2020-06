Sinds Iran eind april begon met het doorvoeren van versoepelingen van de coronamaatregelen, zijn de besmettingscijfers in het land weer substantieel gestegen.

President Hassan Rouhani stelde zaterdag dat een flink deel van de nieuwe besmettingspiek te herleiden is tot een enkele bruiloft. Hij vertelde niet wanneer of waar de bruiloft plaatsvond en hoeveel mensen erbij aanwezig waren.

Inmiddels ligt het aantal gemelde nieuwe besmettingen op hetzelfde niveau als eind maart, toen Iran de eerste piek kende. Sinds begin juni worden er weer gemiddeld drieduizend nieuwe besmettingen per dag gemeld.

Afgelopen donderdag meldde Iran zelfs een recordaantal van 3.574 nieuwe besmettingen, het grootste aantal sinds het coronavirus het land bereikte.

Ondanks de heropleving van het virus in Iran en een dreigende tweede golf, is Rouhani voorlopig nog niet van plan om de strikte maatregelen opnieuw in te stellen. De president wil de economie draaiende houden uit angst voor verdere economische schade.

Met meer dan 167.000 besmettingen en ruim 8.000 doden is Iran het zwaarst getroffen land in het Midden-Oosten.

