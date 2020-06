Bij twee fruitbedrijven in de gemeente West Betuwe is een corona-uitbraak geconstateerd, zo meldt de GGD Gelderland-Zuid vrijdag. Ongeveer 11 procent van de medewerkers heeft het virus opgelopen.

Bij een bedrijf in Geldermalsen testten 23 van de 202 medewerkers positief. Bij een bedrijf in het dorp Enspijk hebben 11 van de 104 geteste medewerkers het COVID-19-virus opgelopen. Het gaat deels om arbeidsmigranten.

Alle positief geteste personen zijn direct in isolatie gegaan en hun huisgenoten in quarantaine. De GGD is direct een uitgebreid contactonderzoek gestart.

De GGD constateerde eind vorige week enkele besmettingen en ging over tot het preventief testen van alle medewerkers en personen die beroepshalve vaak in de buurt komen, zoals chauffeurs. De besmettingen hebben bij beide bedrijven waarschijnlijk in een kantoorruimte plaatsgevonden.

Allebei de fruitbedrijven mogen hun werkzaamheden voortzetten, mits ze zich aan de geldende coronaregels houden.

