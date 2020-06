Het kabinet komt niet meer bij elkaar in het crisisteam om de coronamaatregelen te bespreken. Vanaf volgende week dinsdag wordt er wekelijks overlegd via een gewoon overlegteam dat onder de ministerraad valt, zei premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

"De besluitvormingsstructuur rondom corona komt in een wat normaler vaarwater", zei Rutte. De crisis is daarmee niet voorbij, waarschuwde de premier erbij.

Het crisisteam, dat voluit ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) heet, kan wel weer ieder moment bijeen worden geroepen als het virus toch weer oplaait. "Als de crisis weer een crisis met een grote C wordt, kunnen we terugschakelen naar de MCCb."

Rutte is van mening dat in de fase waarin we nu zitten, de besluitvorming in een gewone ministeriële commissie beter is voor de medische, economische, sociale en maatschappelijke belangen.

Kabinetsleden kunnen wel gewoon op vakantie, al is het gezien de reisadviezen niet de bedoeling dat zij Europa verlaten. Rutte zelf zegt dichtbij huis op vakantie te gaan in de zomerperiode. Er wordt gezorgd voor "voldoende bezetting" in Den Haag en als het nodig is wordt er snel bestuurlijk opgeschaald. "We letten erop dat we niet één zomerkoninkje achterhouden."

Het crisisteam overlegt in ieder geval nog een keer in aanloop naar de volgende reeks versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli.

De MCCb is ooit opgericht als "optimaal flexibele en wendbare crisisorganisatie" in tijden van crisis. De commissie wordt voorgezeten door de minister van Justitie of de minister-president.

