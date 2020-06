Een rugbyteam uit Samoa is bijna vier maanden na vertrek op 23 februari voor het spelen van een uitwedstrijd nog steeds niet thuis. Terwijl het team op het veld stond in de Australische stad Perth, kondigde de Samoaanse regering strenge coronamaatregelen aan, die hun terugreis hinderden. Een vliegverbod nam vervolgens al het perspectief op een snelle terugreis weg.

De mannen zouden er in de kleedkamer na de wedstrijd op 15 maart pas achter komen dat de regering hun terugreis met minstens twee weken had vertraagd: het Samoaanse crisisteam besloot dat personen die recentelijk in een risicogebied waren geweest, twee weken in quarantaine moesten vóórdat zij terugvlogen.

Australië stond aangemerkt als zo'n risicogebied. De rugbyspelers werden wel Nieuw-Zeeland binnengelaten, mede doordat zij al via de Nieuw-Zeelandse stad Auckland hadden gevlogen om in Perth te komen. Daar besloot het team de quarantaine uit te zitten.

Nog voordat de spelers eind maart uit quarantaine konden, besloot de regering al het vliegverkeer van en naar het afgelegen eiland stil te leggen. Een lokale kerk in Auckland gaf het team drie maanden onderdak, al moesten de twintig spelers genoegen nemen met het delen van één kamer.

Dat zorgde niet voor spanningen, vertelt staflid Hari Junior Narayan in gesprek met BBC News. Sterker nog, het team kon er wel om lachen. "We kwamen aan in de zomer en vertrokken in de winter", aldus Narayan.

Vliegverbod werd meermaals verlengd

Om de tijd te doden richtte het team een deel van de kerk in als sportschool, terwijl de coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland hen niet verboden om buiten te blijven trainen. De Samoaanse regering bleef het vliegverbod ondertussen telkens verlengen, van 19 mei, naar 22 mei, naar 29 mei.

Pas een week geleden kon het team voet zetten op Samoaanse grondgebied. De spelers en staf hebben hun familie echter nog niet kunnen zien, omdat terugkerende reizigers eerst twee weken in quarantaine moeten. Staflid Naranyan kan niet wachten: "Toen ik vertrok, was mijn dochter één maand oud, dus ik heb veel mooie dingen gemist."

De rugbywedstrijd in Perth werd overigens verloren.

