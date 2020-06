Het medische tijdschrift The Lancet trekt een omstreden artikel over het gebruik van het malariamiddel hydroxychloroquine tegen het coronavirus in vanwege twijfels over de betrouwbaarheid van de gebruikte dataset. De auteurs stelden dat het geneesmiddel niet werkt en dat mensen zelfs een grotere kans hadden om te overlijden als ze het gebruikten.

De gezondheidsorganisatie WHO en verschillende overheden besloten vorige maand naar aanleiding van het artikel te stoppen met hun tests. Inmiddels worden deze tests weer hervat, schrijft The Guardian.

Woensdag distantieerde het tijdschrift zich al van het artikel, maar wilde het nog niet overgaan tot het besluit om het artikel in te trekken. Donderdag kwam het uitzonderlijke besluit om dit toch te doen alsnog.

Meer dan honderd wetenschappers trokken de dataset in twijfel die werd gebruikt voor het onderzoek. Ze schreven eerder deze week een open brief aan de hoofdredacteur van The Lancet met de vraag om de dataset openbaar te maken en om het artikel te laten valideren door de gezondheidsorganisatie WHO.

Volgens de wetenschappers is het artikel overhaastig geschreven. In vijf weken tijd analyseerden de auteurs tienduizenden medische gegevens van patiënten, schreven het artikel en lieten het nakijken door andere wetenschappers op betrouwbaarheid en validiteit. Dat is veel sneller dan gebruikelijk.

Auteurs trokken handen af van studie

Drie auteurs die betrokken waren bij het onderzoek trokken zich donderdag al terug uit het onderzoek omdat Surgisphere, het bedrijf dat de data aanleverde, weigerde om de volledige dataset vrij te geven. "We kunnen niet langer instaan voor de betrouwbaarheid van de primaire data", lieten ze weten in een verklaring.

The Lancet laat aan persbureau Reuters weten dat er veel vragen zijn over het bedrijf Surgisphere en de data die is gebruikt in het desbetreffende artikel. Surgisphere heeft zelf nog niet gereageerd op de stap van het prestigieuze medische tijdschrift.

Hoofdredacteur Richard Horton van The Lancet haalde stevig uit naar de auteurs in The Guardian. "Dit is een schokkend voorbeeld van hoe onderzoek wordt misbruikt te midden van een globale gezondheidscrisis."

President Trump promootte middel

Het middel hydroxychloroquine kreeg wereldwijde aandacht toen de Amerikaanse president Donald Trump zei dat het middel zou werken tegen het coronavirus. Het onderzoek in The Lancet betwistte dit juist, wat Trump op veel kritiek kwam te staan.

Het terugtrekken betekent overigens niet dat het medicijn, dat ook wordt gebruikt bij malaria, wel zou werken tegen het coronavirus. Dat wordt op dit moment nog onderzocht.