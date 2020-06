Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft geen begrip voor de opwinding bij een aantal partijen in de Tweede Kamer over de appberichten die hij begin deze week uitwisselde met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Daarin bespraken ze de aanpak van de Black Lives Matter-demonstratie in de hoofdstad.

"Ik heb veel met burgemeesters te maken, zeker in coronatijd", zei Grapperhaus donderdag in een debat in de Tweede Kamer. "Ik begrijp de opwinding daarover niet."

Grapperhaus werd op verzoek van PVV-leider Geert Wilders naar het debat gehaald. Dat gebeurde nadat de appberichten tussen de minister en Halsema openbaar waren gemaakt. De twee politici waren het oneens over hoe zij zouden communiceren over de drukbezochte demonstratie in Amsterdam van afgelopen maandag.

De PVV, D66 en SP hadden kritiek op de manier waarop Grapperhaus en Halsema communiceerden. "Treurig om te lezen", zei D66-Kamerlid Antje Diertens. SP-leider Lilian Marijnissen concludeerde dat de situatie "uit de klauwen" was gelopen nadat ze de appberichten had gezien.

Grapperhaus: 'Dit is aan de burgemeester en gemeenteraad'

Wilders vroeg Grapperhaus een oordeel te geven over het feit dat Halsema de demonstratie "te belangrijk" vond om in te grijpen. Daarmee zou ze de suggestie wekken de ene demonstratie belangrijker te vinden dan de andere.

Over dat laatste punt was Grapperhaus helder. "Hoe dit is gelopen, is aan de burgemeester van Amsterdam en aan de Amsterdamse gemeenteraad."

Halsema en de Amsterdamse politie verwachtten dat enkele honderden demonstranten maandag naar de Dam zouden komen vanwege de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die onlangs in Minneapolis door politiegeweld om het leven is gekomen. Het werden er duizenden, waardoor de demonstranten onderling geen 1,5 meter afstand konden houden.

184 Grapperhaus legt in Kamer verantwoording af over apps aan Halsema

Halsema zocht steun bij minister

Naar nu blijkt zocht Halsema bij Grapperhaus steun voor haar keuze om niet in te grijpen. De bewindsman schreef te begrijpen dat de afstandsregel niet werd gehandhaafd, maar er was daarover met hem geen "ruggespraak" over gehouden, zoals Halsema graag naar buiten wilde brengen. "Ik had graag gezien dat je me niet in de kou had gezet", appte de Amsterdamse burgemeester tot slot.

Al met al noemde Grapperhaus het verloop van de demonstratie "de minst slechte oplossing". Met de veiligheidsregio's is afgesproken dat zoiets niet meer mag gebeuren. In Rotterdam werd een Black Lives Matter-demonstratie woensdagavond voortijdig afgebroken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.