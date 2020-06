Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt donderdag melding van dertien sterfgevallen en twaalf ziekenhuisopnames. Opmerkelijk is het aantal nieuwe besmettingen: 209. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als elke andere dag van deze week, terwijl ook de aantallen in vorige weken vaak kleiner waren.

Zeer waarschijnlijk komt de toename van het aantal besmettingen door de massale hoeveelheid coronatests die op dit moment worden afgenomen. Sinds maandag 1 juni kan iedereen met klachten zich snel laten testen, en volgt in de meeste gevallen binnen enkele dagen de uitslag.

In totaal zijn nu 46.492 mensen besmet geraakt. Het RIVM meldt dat momenteel zo'n 1.715 personen nog besmettelijk zijn voor anderen. De experts geven aan dat het gaat om een onzekere schatting, en noemen ook aantallen als 1.190 en 2.291 personen.

De nieuwe hoeveelheid doden en ziekenhuisopnames is in lijn met eerdere dagen: er blijven relatief kleine aantallen gemeld worden.

Het RIVM stelt sinds eind maart dat het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland aan het afnemen is. Zowel het aantal nieuwe patiënten, als het aantal ziekenhuis- en ic-opnames en sterfgevallen per dag duiden daarop.

RIVM verwacht dat virus voorlopig niet volledig valt weg te werken

RIVM-baas Jaap van Dissel lichtte de Tweede Kamer donderdag in over de laatste stand van zaken rondom de bestrijding van het coronavirus. Van Dissel verwacht niet dat Nederland naar nul nieuwe besmettingen gaat, "maar een zo klein mogelijk aantal moet het doel zijn".

Volgens de gezondheidsexpert kunnen de recente versoepelingen leiden tot potentieel nieuwe bronnen van besmetting en zijn er zoveel onbekendheden dat je het virus momenteel niet volledig weg krijgt.

Werkelijke aantallen liggen hoger dan RIVM-cijfers

Tot dusver bezweken 5.990 Nederlanders aan de gevolgen van het coronavirus, terwijl bijna 12.000 inwoners in een Nederlands ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

Alle werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk vele malen hoger dan de cijfers die het RIVM meldt, omdat niet alle COVID-19-patiënten zich laten testen.

