Het contactonderzoek dat de GGD uitvoert nadat bij iemand een coronabesmetting is vastgesteld, is uitgebreid. Dat staat in een brief van verschillende ministeries aan de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken rond het coronavirus in Nederland.

Door de uitbreiding van het contactonderzoek krijgen nu ook mensen die korter dan vijftien minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met een besmette persoon het advies om twee weken thuis te blijven.

De GGD belt hen op en informeert ze schriftelijk over de gang van zaken. Na zeven en veertien dagen wordt nogmaals contact opgenomen met de personen die in quarantaine zitten, om te kijken hoe de afgelopen dagen zijn verlopen.

In de brief aan de Tweede Kamer staat tevens dat de GGD-medewerkers vaker contact op zullen nemen met iemand die in quarantaine zit, als het vermoeden bestaat dat dit nodig is.

Wanneer moet iemand thuisblijven?

Nederlanders kunnen momenteel dus om verschillende redenen het advies krijgen om thuis te blijven. Wanneer iemand zelf klachten heeft die bij een coronabesmetting passen, moet diegene thuisblijven. Wanneer een huisgenoot koorts heeft, krijgt het hele huishouden het advies om thuis te blijven. Na een bevestigde besmetting worden ook nauwe contacten van de geïnfecteerde persoon gevraagd om in quarantaine te gaan.

Wanneer een kind in contact blijkt te zijn geweest met iemand die positief is getest, hoeft hij of zij niet direct thuis te blijven. Wel wordt aangeraden om als ouder de gezondheid van een kind goed in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat het kind afstand houdt en drukte vermijdt.

Mensen die langer dan vijftien minuten contact met een patiënt hebben gehad zonder daarbij de anderhalvemeterregel in acht te nemen, kregen al eerder het advies om thuis te blijven.

