Het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar hoe het coronavirus in korte tijd kon uitbreken in vier op de tien verpleeghuizen in Nederland, heeft nog geen concrete conclusies opgeleverd, schrijft de NOS donderdag. Het nieuws volgt een dag na de aankondiging dat ouderen per 15 juni meerdere bezoekers mogen ontvangen.

Dat is een maand eerder dan gepland: aanvankelijk was het kabinet van plan om per 15 juli weer meer bezoekers toe te staan in verzorgingstehuizen, maar het coronavirus is dusdanig onder controle dat dit moment naar voren is gehaald.

Sinds twee weken mochten alleen ouderen in bevestigde coronavrije tehuizen één bezoeker ontvangen. Het was de bedoeling om dat beleid op 15 juni landelijk in te voeren. Veel critici zagen dat liever nog sneller gebeuren.

Uit cijfers van Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde, blijkt dat tot dusver bijna tienduizend ouderen in tehuizen besmet raakten. Bijna tweeduizend van hen bezweken aan COVID-19.

De NOS schrijft dat het RIVM nog te weinig informatie heeft om conclusies te kunnen trekken over de ontstane situatie. Onderzoekers zeggen dat veel kennis waarover zij nu wel beschikken nog niet beschikbaar was ten tijde van de start van het onderzoek.

Gezondheidsexperts wijzen op recent gesignaleerde atypische symptomen die bij ouderen kunnen opspelen na besmetting, zoals vermoeid en verwardheid. Om meer onderzoek te kunnen doen, wordt de situatie in vier zwaar getroffen verpleeghuizen onder de loep genomen; aanvankelijk waren dat er drie.

