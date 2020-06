Een vakantie in Europa is deze zomer mogelijk, maar alleen in de landen waarvoor kleurcode geel geldt. Voor enkele landen geldt nog steeds code oranje en in dat geval worden vakantiereizen afgeraden. Welk reisadvies is straks verbonden aan welk land? En wat betekenen deze kleurcodes voor een reis naar het desbetreffende land?

Deze zomer is het weer mogelijk om naar veel Europese landen te reizen, maar wel onder strikte voorwaarden.

Tot 15 juni staan alle reisadviezen sowieso op oranje en geldt er dus een negatief reisadvies. Daarna wordt het reisadvies voor zoveel mogelijk landen binnen de Schengenzone, waaronder België, Kroatië en Italië, op geel gezet: dit betekent dat reizen verantwoord is, maar dat er wel veiligheidsrisico's aan verbonden zijn.

Tussen 15 juni en 5 juli hoopt de overheid de reisadviezen voor meer Europese landen, zoals Frankrijk, Spanje en Oostenrijk, te kunnen versoepelen.

Voor drie Europese landen blijft een oranje reisadvies gelden: Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

De reisadviezen kunnen echter in deze tijd vaak veranderen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert daarom ook de website nederlandwereldwijd.nl te bezoeken voor de huidige stand van zaken.

Wat is een reisadvies eigenlijk?

Wat betekenen deze kleurcodes eigenlijk? De kleuren staan voor de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor reizen naar het buitenland. De reisadviezen worden met de kleuren groen, geel, oranje en rood geclassificeerd. De adviezen komen tot stand op basis van onder meer de Nederlandse ambassade in het gebied, andere ministeries, inlichtingendiensten en lokale autoriteiten.

De reisadviezen zijn echter niet bindend: het blijft de verantwoordelijkheid van de reiziger en betrokken reisorganisaties of een reis wel of niet doorgaat.

Normaliter hebben de kleurcodes van de reisadviezen betrekking op de veiligheidssituatie in het land. Tijdens de huidige pandemie hebben de kleurcodes vooral betrekking op de mate waarin landen maatregelen tegen het coronavirus hebben getroffen. De overige veiligheidsrisico's in landen worden nog steeds vermeld op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar worden niet aangeduid met een kleurcode.

Code groen: geen bijzondere veiligheidsrisico's

Als voor een land code groen geldt, dan zijn er geen bekende veiligheidsrisico's en is reizen gewoon mogelijk. De situatie in het land is vergelijkbaar met de situatie in Nederland.

Code geel: let op, veiligheidsrisico's

Code geel betekent dat in dat land of gebied maatregelen tegen het coronavirus zijn getroffen die beperkte invloed op het dagelijks leven hebben.

Normaliter houdt kleurcode geel in dat reizigers in dit land alert moeten zijn. Er zijn in het land of gebied veiligheidsrisico's die afwijken van wat we in Nederland gewend zijn. Bereid je daarop voor en let extra op.

Code oranje: alleen noodzakelijke reizen

Door de coronacrisis is het dagelijks leven ontwricht in landen met kleurcode oranje. Een reisadvies blijft oranje als het land het coronavirus nog niet voldoende onder controle heeft, er nog geen Nederlandse toeristen mogen komen of er bij aankomst een verplichte quarantaine wordt opgelegd.

Als voor een land code oranje geldt, dan adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen naar het gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. Een vakantiereis is dat bijvoorbeeld niet.

Code rood: reizen wordt afgeraden

In een gebied met code rood is de situatie niet alleen gevaarlijk, maar zelfs levensbedreigend. Reizen naar dit gebied wordt dan ook afgeraden.

Het land kan daarnaast volledig afgesloten zijn vanwege het coronavirus. Er is geen uitzicht op in- en uitreizen.

