In de persconferentie kondigden premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge aan dat basisscholen per 8 juni weer volledig open kunnen, en toerisme deze zomer onder strikte voorwaarden weer mogelijk is. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de coronamaatregelen in het land.

Basisscholen kunnen per 8 juni weer volledig open

Het eerste punt dat Rutte woensdagavond besprak is dat de basisscholen aanstaande maandag weer volledig open mogen. "Dat was al eerder het plan en het RIVM bevestigt dat er geen belemmeringen zijn", aldus de premier. Wel wordt er een vinger aan de pols gehouden.

We kunnen deze zomer op vakantie, maar met onzekerheden

De hamvraag van de persconferentie van woensdag was: kunnen we deze zomer op vakantie? Dat kan, benadrukte Rutte. Maar er zijn "hoe dan ook onzekerheden", aldus de premier. "Als je niet gebonden bent aan schoolvakanties, overweeg dan in een andere periode te gaan. Ga wijs op reis. Ken de regels in je vakantieland en blijf op de hoogte."

Voor het meest actuele reisadvies wordt verwezen naar de website nederlandwereldwijd.nl.

Op vakantie in Nederland

Vakantie in Nederland kan en mag, zei Rutte woensdag. "Maar, het openbaar vervoer (ov) is en blijft voor noodzakelijke reizen. Pak de fiets of auto".

Voor een vakantie in eigen land geldt uiteraard dat mensen zich moeten houden aan de maatregelen. Blijf thuis als je klachten hebt, houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.

Op vakantie in Europa of het Caribische deel van het Nederlands Koninkrijk

Tot 15 juni staan alle reisadviezen sowieso op oranje en geldt een negatief reisadvies. Vanaf 15 juni wil het kabinet het reisadvies voor landen in Europa of in het Caribische deel van het Nederlands Koninkrijk zo veel mogelijk op geel zetten. Die code betekent: reizen is verantwoord, maar let op, er zijn veiligheidsrisico's.

Het belangrijkste criterium voor een code geel is of de gezondheidsrisico's in het land vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Zo moet vanaf 15 juni een vakantie naar bijvoorbeeld België, Italië en Kroatië en de eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en Sint Maarten) weer mogelijk zijn.

De overheid denkt tussen 15 juni en 5 juli een versoepeling voor het reisadvies voor onder meer Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland door te voeren.

Drie Europese landen houden een oranje reisadvies: dit zijn Zweden en het Verenigd Koninkrijk, omdat de gezondheidsrisico's daar groter worden ingeschat, en Denemarken, waar Nederlandse toeristen nog niet welkom zijn.

Op vakantie buiten Europa

Daar was Rutte woensdagavond kort over: het kabinet raadt het reizen buiten Europa af. Zo moeten de risico's voor een nieuwe uitbraak onder controle worden gehouden.

Alle reisadviezen buiten Europa blijven daarom oranje, wat betekent dat je alleen moet gaan als het "echt niet anders kan". Bij terugkomst uit een van de oranje gebieden moet je verplicht twee weken in thuisquarantaine.

