Kunnen we deze zomer naar Griekenland, mag ik door Zwitserland rijden als ik naar Italië ga en zijn buitenlandse toeristen welkom in ons land? In dit artikel geven we antwoord op de belangrijkste en meest gestelde vakantievragen die binnenkwamen op ons reactieplatform NUjij na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdagavond.

De aangekondigde regels gelden vanaf 15 juni, maar tot wanneer ze gelden is niet verteld. Wanneer weten we of onze reis definitief wel of niet door kan gaan?

De reisadviezen vanaf 15 juni gelden tot nader order. Volgens Rutte is het boeken van een zomervakantie op eigen risico. Een plotselinge virusuitbraak in een stad of regio kan ervoor zorgen dat het reisadvies verandert en de reis zodoende op het laatste moment niet door kan gaan.

Wij wilden op 23 juli een reis buiten Europa maken. Kunnen we ervan uitgaan dat deze niet door kan gaan?

Op dit moment is het advies om alleen naar landen buiten Europa te reizen als dit echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen en worden om die reden afgeraden door het kabinet.

Kunnen we straks weer naar Griekenland toe?

Voor twaalf landen binnen Europa of het Caribisch deel van het Koninkrijk geldt het advies dat je daar vanaf 15 juni weer naartoe kunt reizen (aangeduid met de kleurcode geel). Populaire vakantielanden zoals onder meer Griekenland, Frankrijk en Spanje horen hier niet bij (aangeduid met de kleurcode oranje). De verwachting is dat tussen 15 juni en 5 juli meer landen van oranje naar geel zullen gaan. Deze landen moeten echter nog besluiten of zij binnenkort weer Nederlandse toeristen gaan ontvangen.

Dus Italië is open. Maar mag ik met de auto door Oostenrijk of Zwitserland rijden?

Italianen kunnen sinds woensdag weer door heel het land reizen en ook toeristen uit het Schengengebied zijn er weer welkom. Buurland Zwitserland maakte dinsdag echter bekend dat het de grenscontroles met Italië voor onbepaalde tijd blijft voortzetten. Ook Oostenrijk wil nog niet aan grensversoepelingen denken. Bondskanselier Sebastian Kurz vertelde tijdens persmomenten medio mei dat het aantal besmettingen in Italië daarvoor nog te groot is en dat er gezondheidsrisico's voor reizigers zijn.

232 Rutte: 'Vakantie in het buitenland kan, maar op eigen risico'

Mogen toeristen nu al ons land binnenkomen?

Buitenlandse toeristen uit Europese landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico's dan in Nederland zijn vanaf 15 juni welkom in ons land. Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn vanwege de gezondheidsrisico's in die landen nog niet welkom. Niet-Europeanen, Britten en Zweden die Nederland toch aandoen, moeten een gezondheidsverklaring hebben en na aankomst veertien dagen in quarantaine gaan. Alle buitenlandse toeristen moeten overigens verplicht een vakantieverblijf reserveren om te mogen blijven.

Moeten buitenlandse toeristen in ons land zich aan de coronamaatregelen houden?

Volgens Rutte moeten buitenlandse toeristen zich uiteraard houden aan de Nederlandse coronamaatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Bij het handhaven hierop wordt geen onderscheid gemaakt tussen Nederlanders of buitenlanders.

Als vanaf 15 juni de grenzen opengaan voor buitenlandse toeristen gaan op die datum dan ook de toiletten op campings weer open?

Vooralsnog blijven de gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens gesloten tot 1 juli. Toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen en stranden mogen wel geopend worden. Dit geldt ook voor de toiletten op pretparken, dierentuinen en natuurparken.

In bijna heel Europa geldt de anderhalvemeterafstandregel, behalve in vliegtuigen. Staan vliegmaatschappijen boven de wet?

Vliegen is toegestaan omdat verspreiding van het virus er volgens het kabinet beperkt is, onder meer door goede ventilatie en luchtfiltersystemen. Daarnaast kunnen er, net als in de trein, extra maatregelen worden genomen als het dragen van mondkapjes en verspreiding van passagiers over het toestel.

Voor Grieken zelf zijn de stranden alweer open. (Foto: Pro Shots)

Hoe zit het met de jeugdkampen in Nederland? Mogen deze doorgaan, zijn er regels/richtlijnen voor?

Hier is nog geen besluit over genomen. In de week van 8 juni wordt hier meer duidelijkheid over verwacht.

Is het toegestaan om eind juli met zes gezonde personen uit een ander huishouden in een negenpersoonsbus te reizen, waarbij tussen elke passagier een plaats leeg wordt gehouden en er mondkapjes worden gedragen?

Het oude advies blijft vooralsnog gelden: je mag niet met drie of meer personen in een auto zitten.

Maar waarom wordt er niets gezegd over de verpleeghuizen? Al die duizenden mensen mogen nog steeds bijna geen bezoek ontvangen en zitten nog steeds in eenzaamheid.

Hier is wel degelijk wat over gezegd door minister Hugo de Jonge. Vanaf 15 juni is bezoek van meerdere mensen weer toegestaan, een maand eerder dan gepland. Eigenlijk zou vanaf 15 juni bezoek van slecht één persoon toegestaan zijn.Voorwaarde is wel dat het betreffende verpleeghuis coronavrij moet zijn.

Vakantie houden in eigen land kan en mag sowieso deze zomer. Varen op de Loosdrechtse Plassen bijvoorbeeld. (Foto: Pro Shots)