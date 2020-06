De horeca en sportscholen mogen in België de deuren vanaf 8 juni weer openen. De grenzen heropenen op 15 juni, heeft de Nationale Veiligheidsraad woensdag bekendgemaakt.

De Belgische premier Sophie Wilmès benadrukt dat de horeca enkel onder strenge voorwaarden weer open mag. Net als in Nederland moet er 1,5 meter tussen de tafels worden gehouden. Ook mogen er maximaal tien mensen aan een tafel zitten en moeten obers mondkapjes dragen.

Vanaf 8 juni zijn ook alle sporten weer toegestaan in België, met uitzondering van contactsporten. Dit betekent dat ook sportscholen de deuren weer mogen openen, zolang ze zich maar aan een streng protocol houden. Hierin staat onder meer dat kleedkamers en douches gesloten moeten blijven.

Casino's, pretparken en bioscopen mogen vanaf 1 juli de deuren weer openen. Feestzalen eveneens, maar met een maximum van vijftig personen

Culturele evenementen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan tot een maximum van tweehonderd personen. De premier raadt het aan om mondkapjes te dragen bij culturele evenementen, maar dit is niet verplicht.

Belgische grenzen vanaf 15 juni weer open

Vanaf 15 juni gaan de Belgische grenzen, zoals in de lijn van verwachting lag, weer open. Belgen mogen naar het buitenland afreizen, maar of dat mogelijk is blijft afhankelijk van de coronamaatregelen in het land van bestemming.

België voerde op 18 maart een lockdown in. Dat was eerder dan in Nederland, waar de gedeeltelijke lockdown 23 maart inging.

