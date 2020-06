India signaleerde de laatste dagen recordstijging na recordstijging van het aantal coronabesmettingen. Volgens arts Nivedita Gupta, onderdeel van de Indiase raad van medisch onderzoek, is de piek nog lang niet in zicht; die volgt volgens hem waarschijnlijk pas in juli. Het land krijgt eerst weer een zware natuurramp voor de kiezen.

De wonden van cycloon Amphan worden nog gelikt. Twee weken terug veroorzaakte de krachtigste cycloon in de laatste twintig jaar binnen de Golf van Bengalen voor miljarden euro's aan schade en kwamen meer dan honderd mensen om het leven. Zeker dertien miljoen mensen werden getroffen.

Drie miljoen mensen moesten snel geëvacueerd worden: logistiek gezien een enorm pijnpunt voor de Indiase regering, en deskundigen vrezen dat coronamaatregelen, zoals afstand houden, niet altijd even nauw gevolgd werden.

Een nieuwe humanitaire ramp dreigt, nu voor het eerst in de recente historie miljoenenstad Mumbai in het pad van een cycloon dreigt te geraken. Honderdduizend mensen langs de kust zijn al geëvacueerd en men sluit niet uit dat nieuwe evacuaties volgen.

Cycloon kan gezondheidszorg definitief overweldigen

De gezondheidszorg in de stad staat al onder druk, schrijft persbureau Reuters. Als de cycloon, die de naam Nisarga heeft gekregen, forse schade aanricht, is de kans groot dat ziekenhuizen in de stad met meer dan twintig miljoen inwoners overweldigd raken.

De laatste week steeg het aantal besmettingen gestaag met zeven- tot achtduizend per dag tot boven de 200.000. Daarnaast steeg het dodental de laatste maand iedere dag met meer dan honderd personen naar bijna zesduizend. De laatste dagen ging het om meer dan tweehonderd sterfgevallen per etmaal.

Dat de aantallen nu beginnen toe te nemen, schrijven autoriteiten toe aan het beëindigen van de strenge lockdown, die 1,3 miljard mensen thuishield en de economie zware klappen gaf.

Toename van aantal besmettingen na beëindigen lockdown

Recent ging de Indiase regering weer over tot het opstarten van het openbaar vervoer, schrijft Reuters. Daardoor vertrokken veel werkers uit steden als Mumbai, waar zij 'opgesloten' werden toen de lockdown van kracht werd.

Waar besmettingen tot dusver vooral werden gesignaleerd in de grotere steden, zagen gezondheidsautoriteiten nu toenames in de gebieden die daar direct omheen liggen.

Dinsdag besloot de Indiase regering om het omstreden middel remdesivir voortaan in te zetten bij coronapatiënten die er slecht aan toe zijn. De werking van het middel is niet bewezen, maar er zijn aanwijzingen dat het medicijn de gezondheid kan verbeteren.

Eerder gingen de Verenigde Staten en Japan al over tot hetzelfde besluit. Bij het Europees medicijnagentschap wordt het middel nog onder de loep genomen, een randvoorwaarde voordat eventuele goedkeuring volgt.

