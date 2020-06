Huisartsen hebben vorige week meer dan 100.000 patiënten doorverwezen naar een ziekenhuis of kliniek. Dat is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) woensdag.

Het aantal verwijzingen voor de reguliere ziekenhuiszorg ligt momenteel op 80 procent van vóór de virusuitbraak. De NZa meldt ook dat de verwijzingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de medisch-specialistische zorg weer op een normaler niveau komen.

Door de coronacrisis waren er in de afgelopen maanden naar schatting 743.000 minder verwijzingen naar ziekenhuizen of klinieken. "Deze getallen zijn exclusief de verwijzingen die al eerder zijn uitgegeven, maar waarvoor de zorg door de crisis mogelijk is uitgesteld", aldus de NZa.

De ggz-cijfers duiden volgens de toezichthouder eveneens op een "stevig herstel" tot ongeveer 85 procent van het verwachte aantal verwijzingen in de ggz. Naar schatting waren er de afgelopen maanden 54.000 minder verwijzingen naar de ggz dan verwacht.

Verder meldt de NZa dat de spoedverwijzingen naar specialismen in ziekenhuizen en klinieken die lang achterliepen, zoals orthopedie en dermatologie, weer op niveau zijn. Bij dermatologie worden zelfs meer patiënten doorverwezen dan werd verwacht op basis van data uit voorgaande jaren.

