Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt woensdag dat het aantal overleden coronapatiënten in Nederland met tien is gestegen. Ook meldt het instituut negen nieuwe ziekenhuisopnames.

Het aantal nieuwe sterfgevallen is kleiner dan precies een week geleden, toen het RIVM vijftien nieuwe sterfgevallen meldde. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is iets hoger dan vorige week (zeven).

Desalniettemin is het beeld van het RIVM dat het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland al sinds eind maart aan het afnemen is. Het aantal nieuwe patiënten, ziekenhuisopnames, ic-opnames en sterfgevallen per dag duiden daarop.

Het RIVM meldt ook dagelijks het aantal nieuwe besmettingen. Woensdag gaat het om 86 nieuwe infecties. Dat is ruim kleiner dan precies een week geleden (190) en ook kleiner dan dinsdag (102). Het totale aantal mensen bij wie een besmetting is vastgesteld is opgelopen tot 46.733.

Het dodental als gevolg van het coronavirus staat momenteel op 5.977, terwijl 11.759 coronapatiënten in een Nederlands ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

Omdat niet alle COVID-19-patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen groter dan het RIVM meldt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.