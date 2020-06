Premier Mark Rutte raadt Nederlanders vanwege gezondheidsredenen af om komende zomer buiten Europa op vakantie te gaan. Het kabinet gaat geen Nederlanders die vastzitten in het buitenland vanwege coronamaatregelen repatriëren.

Mensen die toch buiten Europa reizen, moeten bij thuiskomst twee weken in thuisquarantaine.

"Reizen buiten Europa blijft code oranje. Dat betekent alleen reizen als het echt niet anders kan", zei Rutte woensdagavond tijdens een persconferentie waarin hij de laatste coronamaatregelen toelicht.

Binnen Europa is reizen vanaf 15 juni wel toegestaan, dan volgt voor twaalf landen code geel. Dat betekent; reizen is verantwoord, maar let op. "Geel is geen groen", zei Rutte. Bij code groen zijn er geen veiligheidsrisico's.

Zweden en het Verenigd Koninkrijk vormen vanwege gezondheidsredenen een uitzondering op de versoepelingen. Per week wordt de situatie in die landen opnieuw bekeken.

Rutte bevestigde ook de eerdere berichten dat de basisscholen vanaf 8 juni weer helemaal open kunnen voor alle leerlingen. Sinds 11 mei konden leerlingen deels weer naar school.

Het kabinet acht die stappen verantwoord gezien de gunstige ontwikkelingen van het coronavirus.

