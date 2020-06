Nertsenfokkerijen waarbij in de afgelopen weken coronabesmettingen zijn vastgesteld, worden geruimd. Het gaat om acht locaties, bevestigen bronnen woensdag aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het ruimen gebeurt in het kader van de volksgezondheid en vindt naar verwachting deze week nog plaats. Er waren al twee gevallen bekend waarbij het coronavirus van nerts op mens werd overgedragen.

De besmettingen werden vanaf eind april vastgesteld bij zes bedrijven met in totaal acht locaties, in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis. Bij een bedrijf in Venray is een verdenking van besmetting.

Vorige week benadrukten experts dat deze bedrijven geen "virusreservoir" moeten worden. Nertsenfokkerijen kunnen volgens hen een blijvende bron van het coronavirus blijven en daarmee een risico voor de volksgezondheid vormen.

Eerder werd al een landelijk verbod op het vervoer van nertsen en het bezoeken van stallen bij nertsenbedrijven ingesteld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft beoordeeld dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal "verwaarloosbaar" is.

Vanaf 2024 zijn nertsenhouderijen verboden in Nederland. Er komt een regeling voor nertsenfokkers die willen stoppen met hun bedrijf.

