Duitsland heft per 15 juni het reisverbod gedeeltelijk op, zegt minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas woensdag. De versoepeling geldt voor de EU-lidstaten, de Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk.

Reizen is alleen mogelijk als er in de andere landen geen inreisverbod of volledige lockdown van kracht is. Op dit moment voldoen alleen Spanje en Noorwegen niet aan deze eisen.

Verder worden niet-noodzakelijke reizen naar het VK afgeraden vanwege de verplichte quarantaine voor inkomende reizigers. Er wordt pas een besluit over andere landen genomen zodra de Europese Unie daar uitspraken over heeft gedaan.

Maas benadrukt dat er weer strenge regels kunnen komen als in Duitsland het aantal besmettingen met het coronavirus toeneemt. Ook waarschuwt hij dat deze zomer geen burgers vanuit het buitenland worden gerepatrieerd.

Geen vrij verkeer vanwege pandemie

Vanwege de pandemie besloot Duitsland enkele maanden geleden tijdelijk een einde te maken aan het vrije verkeer binnen de EU en strenge grenscontroles in voeren bij Zwitserland, Denemarken, Frankrijk en Luxemburg. Er vonden geen intensieve controles plaats bij de grens met Nederland.

Wie de grens wilde oversteken, moest daar een goede reden voor hebben. Inmiddels zijn de grenscontroles versoepeld. Maas maakte media mei al bekend vrij verkeer binnen de Europese Unie te willen toestaan, maar alleen als de situatie rondom het coronavirus onder controle zou blijven.

In Duitsland zijn 182.370 personen positief getest op het virus. Van deze groep zijn er 8.551 overleden.

