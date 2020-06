Zweden had toch strengere maatregelen tegen het coronavirus moeten nemen, zegt het brein achter de coronastrategie van het land Anders Tegnell.

Zweden is inmiddels wereldwijd bekend om de relatief soepele regels die het land instelde rondom het coronavirus. Gekozen werd om de samenleving relatief open te houden, maar kwetsbare groepen te beschermen.

Maar de Zweedse evenknie van Jaap van Dissel zegt terugkijkend dat Zweden het misschien toch anders had moeten aanpakken.

"Als we zouden weten over de ziekte wat nu bekend is, dan denk ik dat we een beleid zouden hanteren dat ergens een midden vindt tussen wat Zweden deed en de rest van de wereld", aldus staatsepidemioloog Anders Tegnell tegen Sveriges Radio.

Kritiek op het Zweedse coronabeleid zwelt in binnen- en buitenland al enige tijd aan. De wetenschapper heeft het beleid van Zweden doorlopend verdedigd, maar stelt zijn mening bij door het relatief hoge dodental in zijn land.

Dodental hoogste in Scandinavië

Tegen de lokale radio zegt Tegnell dat er te veel Zweden zijn omgekomen door het virus.

Het dodental is met zeker 4.468 hoger dan Finland, Noorwegen en Denemarken bij elkaar opgeteld. Ouderen zijn oververtegenwoordigd in de statistieken, terwijl juist die groep met het beleid beschermd had moeten worden.

Zweden had dus meer maatregelen moeten nemen, zegt Tegnell. Maar hij weet nog niet precies welke dat hadden moeten zijn. Doordat landen alle maatregelen grotendeels tegelijk instelden, is volgens hem onduidelijk welke nu ook echt effect hebben.

"Misschien komen we daar nu achter, omdat landen de maatregelen stap voor stap afbouwen. Daar kunnen we dan wellicht lessen uit trekken over wat landen hadden kunnen doen in plaats van een totale lockdown", zegt Tegnell.

Zweden gevraagd om vrijwillige bijdrage

Restaurants, winkels en scholen bleven open in Zweden. De regering deed een beroep op de vrijwillige bijdrage van de Zweedse bevolking om afstand te houden. Mensen die kwetsbaar zijn voor het coronavirus, zoals ouderen, werden met klem gevraagd thuis te blijven.

De enige strenge maatregel die geldt is een verbod op bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen. Ook kunnen er geen mensen op bezoek komen bij verpleeghuizen.