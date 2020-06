Sinds de start van het massaal testen van mensen die klachten hebben die passen bij het coronavirus, zijn 9.574 testen afgenomen bij GGD's. Slechts 94 mensen hebben inmiddels een positieve uitslag ontvangen, zo meldt de GGD GHOR woensdag.

De cijfers hebben alleen betrekking op de mensen die bij hun GGD getest worden. Sinds maandag 8.00 uur kan iedereen met coronagerelateerde klachten een afspraak maken om getest te worden.

Vanwege de enorme drukte, er werden namelijk ruim 320.000 telefoontjes gepleegd op maandag, kon niet iedereen ingepland worden.

"Op dinsdag werden veel meer afspraken gemaakt dan op maandag. De GGD's verwachten dat het aantal afspraken dat dagelijks kan worden gemaakt in de loop van de week nog verder zal groeien." In principe is het streven iedereen die getest is binnen 48 uur uitslag te geven.

Sjaak de Gouw, portefeuillehouder Infectieziektebestrijding van GGD GHOR, benadrukte eerder al dat mensen echt alleen moeten bellen als ze klachten hebben en dus niet als ze algemene vragen hebben. "Daarvoor is het nummer 0800-1351."

Het nummer voor het inplannen van een coronatest is 0800-1202. Het callcenter is van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar.

