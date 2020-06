Italianen kunnen sinds woensdag weer door heel het land reizen en ook toeristen uit het Schengengebied zijn er weer welkom. Andere landen kijken echter met enige scepsis naar de versoepelingen in het zwaar door het coronavirus getroffen Italië.

Buurland Zwitserland maakte dinsdag bekend dat het de grenscontroles met Italië voor onbepaalde tijd blijft voortzetten. Autoriteiten vinden dat het "te vroeg" is om de restricties ten opzichte van de zuiderburen te verminderen.

Volgens lokale media zorgt de houding van de Zwitserse regering ervoor dat hun inwoners wel naar Italië en terug kunnen reizen, maar dat Italianen voorlopig nog geweigerd kunnen worden aan de grens.

Ook Oostenrijk wil nog niet aan grensversoepelingen denken. Bondskanselier Sebastian Kurz vertelde tijdens persmomenten medio mei dat het aantal besmettingen in Italië daarvoor nog te groot is en dat er gezondheidsrisico's voor reizigers zijn.

Italië meldde 75 doden en ruim driehonderd nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal. Daarmee steeg het totale aantal ziektegevallen naar 233.500, terwijl zeker 33.000 Italianen bezweken aan COVID-19.

Het Zuid-Europese land bereidde zich de laatste weken langzaamaan voor op de mogelijke komst van toeristen. Zo werden diverse toeristische attracties, waaronder het Colosseum in Rome, heropend.

Italiaanse premier: 'Versoepelingen zijn ingecalculeerd risico'

Niet iedereen in Italië is enthousiast over de mogelijke toestroom van toeristen. Gouverneurs zouden hun zorgen hebben geuit over een mogelijke nieuwe besmettingsgolf, omdat de eigen inwoners ook weer door heel het land mogen reizen.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte zei bij de presentatie van de versoepelingen echter dat het land een "ingecalculeerd risico" neemt, maar dat het risico genomen moet worden omdat het land anders nooit volledig kan opstarten.

