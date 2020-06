Het percentage bloeddonoren met antistoffen tegen het coronavirus is licht gestegen naar ongeveer 5,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van de bloedbanken van Sanquin die zijn opgevraagd door het AD.

In april bij het eerste grote landelijke onderzoek bleek 3 procent van de Nederlandse bloeddonoren antistoffen tegen het coronavirus in het lichaam te hebben. De cijfers van de tweede ronde laten een relatief kleine stijging zien naar 5,5 procent, aldus onderzoeksleider Hans Zaaijer van Sanquin. "Dit sluit aan bij wat de gegevens die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten zien over de afnemende verspreiding van de infectie in Nederland."

Zaaijer vermoedt dat het nog twee jaar kan duren voordat groepsimmuniteit in Nederland wordt bereikt. Daarvoor moet zo'n 60 procent van de Nederlandse bevolking de ziekte hebben gehad en antistoffen hebben ontwikkeld. "Een vaccin moet echt de redding zijn en niet het gedoseerd over de samenleving laten komen van corona", aldus Zaaijer.

Tussen 10 en 20 mei zijn 7000 bloeddonoren getest tussen de 18 en 75 jaar die tenminste twee weken geen klachten hadden. Omdat alleen donoren zijn getest, is dat niet helemaal representatief voor de Nederlandse bevolking. Wel worden deze gegevens gebruikt bij de PIENTER Corona studie van het RIVM, een onderzoek waarbij gekeken wordt hoe het nieuwe coronavirus zich verspreidt onder de gewone Nederlandse bevolking.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.