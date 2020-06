18 van de 105 medewerkers van een slachthuis van Vion in Boxtel zijn positief getest op het coronavirus, zo meldt het vleesverwerkingsbedrijf dinsdag. Het merendeel heeft lichte tot matige gezondheidsklachten.

Bij medewerkers in de slachthal zijn geen besmettingen aangetroffen. De besmette medewerkers stonden in de "koude zalen", zoals de snijzaal.

Vion neemt vanwege de resultaten van de steekproef door de GGD strengere maatregelen. Hierbij hoort onder meer een dagelijkse grootschalige reiniging en een dagelijkse gezondheidscontrole. Eerder raakten al keurmeesters van het slachthuis in Boxtel besmet.

Ruim een week geleden werd een slachthuis van Vion in Groenlo al gesloten vanwege een uitbraak onder het personeel. Woensdag kwam aan het licht dat een locatie van Vion in Apeldoorn de regels met betrekking tot afstand houden had overtreden door medewerkers opeengepakt in busjes naar hun werk te vervoeren.

Ook in Helmond is een slachterij op last van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gesloten nadat medewerkers positief waren getest. Dinsdag is besloten dat deze locatie nog eens twee weken gesloten moet blijven.

"Het gemiddelde besmettingspercentage van de eerste steekproef lag op 16 procent en van tweede steekproef op 17,7 procent (waarbij de besmettingsgraad van de geteste medewerkers van het slachthuis ligt op 22,5 procent). Dat percentage is zodanig hoog dat we kunnen spreken van een besmettingshaard", aldus de veiligheidsregio. De medewerkers gaan verplicht twee weken in quarantaine.

Vleessector al om tafel met Schouten

De vleessector ging eerder al met landbouwminister Carola Schouten om tafel. Het gros van de medewerkers van vleesverwerkers bestaat uit uitzendkrachten uit Oost-Europa.

FNV-bestuurder John Klijn zei eerder al dat ze vaak dicht op elkaar wonen in woningen die geregeld zijn door uitzendbureaus. "Daarbij pendelen ze vaak naar werk, hutjemutje in een busje van het uitzendbureau."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.