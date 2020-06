Meerdere partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben een spoeddebat aangevraagd waarin burgemeester Femke Halsema verantwoording moet afleggen over het massale Black Lives Matter-protest van maandag in de stad.

Zowel de lokale fractie van de VVD als die van Forum voor Democratie (FVD) zegt met een motie van wantrouwen te komen. VVD heeft zes zetels in de gemeenteraad en FVD drie zetels.

"Een burgemeester die met de gezondheid van haar inwoners speelt, daar kunnen wij geen vertrouwen in hebben. Een motie van wantrouwen is dan ook onontkoombaar", aldus VVD-fractievoorzitter Marianne Poot.

De oppositie steunt het aangevraagde spoeddebat: "De acties van Halsema zijn niet uit te leggen aan al die Nederlanders die zich wel aan de regels houden", schreef Annabel Nanninga (FVD) al op Twitter.

Ook de Amsterdamse D66-fractie laat weten meerdere vragen te hebben naar aanleiding van het protest. "We kunnen dit niet goedpraten. Dit had voorkomen moeten worden, zo eerlijk moeten we zijn. Hoe hebben we als stad ervan uit kunnen gaan dat er maar 250 mensen kwamen? Welke informatie had de politie precies? Waarom is op de Dam gedemonstreerd en niet op een plek met meer ruimte? Waarom zijn de wegen naar de Dam niet afgesloten?"

'Andere maatregelen genomen als we dit hadden kunnen voorspellen'

Halsema ligt onder vuur nadat maandag bleek dat de duizenden demonstranten onmogelijk afstand van elkaar konden houden. Er werd niet ingegrepen, volgens de burgemeester omdat het recht om te demonstreren in de grondwet vastgelegd is.

"Als wij hadden kunnen voorspellen dat dit zo'n populaire demonstratie zou zijn, dan hadden we andere maatregelen genomen", zei Halsema. "Als ik dit had kunnen voorzien, zo veel mensen op een kluitje, dan hadden we dat normaal weggeleid."

