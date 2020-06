Het landelijke coronatestafsprakennummer dat maandag werd gelanceerd, is op de eerste dag "massaal gebeld", meldt GGD GHOR dinsdag. Doordat mensen meerdere keren probeerden te bellen, werd het callcenter overspoeld door 323.000 telefoontjes. Een kwart van de bellers had helemaal geen coronagerelateerde gezondheidsklachten.

Het systeem raakte door de grote hoeveelheid bellers overbelast, waardoor minder mensen een afspraak konden inplannen dan was voorzien.

"Er werden uiteindelijk 5.478 afspraken gemaakt om een test te doen bij een van de ruim tachtig teststraten in Nederland. Daarvan zijn gelijk gisteren al 1.146 personen getest. De GGD's verwachten dat de komende dagen het aantal afspraken en tests zal toenemen."

Sjaak de Gouw, portefeuillehouder Infectieziektebestrijding van GGD GHOR, benadrukt dat mensen echt alleen moeten bellen als ze klachten hebben en dus niet als ze algemene vragen hebben. "Daarvoor is het nummer 0800-1351."

Het nummer voor het inplannen van een coronatest is 0800-1202. Het callcenter is van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar. "Iedere persoon die zorgen heeft en lang moet wachten, is er één te veel, dus we hopen dat we de komende dagen alle mensen die klachten hebben passend bij het coronavirus en die getest willen worden, te woord kunnen staan en voor hen een afspraak in kunnen plannen."





