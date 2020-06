Als Femke Halsema had geweten hoe populair het protest op de Dam maandag zou zijn, had ze andere maatregelen genomen. Dat zei de burgemeester van Amsterdam maandagavond bij talkshow Op1.

"Als wij hadden kunnen voorspellen dat dit zo'n populaire demonstratie zou zijn, dan hadden we andere maatregelen genomen", zei Halsema.

"De verwachting was dat er ongeveer 250 tot 300 mensen zouden komen. Maar het werden er veel meer. Het overdonderde mij. Als ik dit had kunnen voorzien, zoveel mensen op een kluitje, dan hadden we dat normaal weggeleid."

Volgens de burgemeester zwol het protest binnen een uur tot enorme proporties aan, waardoor er alleen op een gewelddadige manier ingegrepen had kunnen worden. Volgens Halsema is het onmogelijk om mensen elk moment van de dag te dwingen zich aan de regels te houden."

Er waren ongeveer vijfduizend demonstranten op De Dam. (Foto: Pro Shots)

'Demonstratierecht mag niet zomaar stopgezet worden'

Halsema vindt echter niet dat ze een fout heeft gemaakt met haar aanpak van het protest. Ze benadrukt dat het recht in de grondwet zit. Het demonstratierecht mag volgens haar niet zomaar stopgezet worden.

Ongeveer vijfduizend mensen verzamelden zich maandag aan het eind van de middag op de Dam in Amsterdam. De aanleiding van het protest was de dood van een zwarte Amerikaanse man, George Floyd, in Minneapolis vorige week. Ook in veel steden in de Verenigde Staten en in andere landen vinden protesten plaats.

Tijdens de demonstratie in Amsterdam bleek het op veel plekken niet mogelijk voor betogers om 1,5 meter afstand te houden. Desondanks werd het protest niet afgebroken en werd er niemand bekeurd. Het protest leidde tot verbaasde reacties bij veel politici en kenners.

