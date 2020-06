In de maandag om 12.00 uur heropende horecazaken was het "gezellig druk", zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad in gesprek met NU.nl. Volgens hem is de heropening van cafés, restaurants en terrassen "zonder excessen" verlopen.

"Ik heb geen signalen doorgekregen dat bepaalde horecaondernemingen over de schreef zijn gegaan", aldus Bruls.

"En eigenlijk verbaast me dat ook niet", vervolgt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. "Ik heb de afgelopen weken met een aantal ondernemers gesproken en ik had echt de indruk dat ze zich zeer bewust waren van de kansen die ze kregen. Ze zagen de noodzaak van zorgvuldigheid, omdat er toch naar hen gekeken wordt hoe het gaat."

Bruls houdt nog wel een slag om de arm. "De avond moet nog komen en het is warm, dus mensen zullen langer buiten blijven."

"Ik reken me ook nog niet rijk, want het gaat om nog maar één middag. Maar laten we hopen dat het op deze manier verdergaat."

99 Compilatie: Zo stroomden de Nederlandse terrassen vol na 12.00 uur

Wel maatregelen genomen in recreatiegebieden

Volgens hem was het in sommige recreatiegebieden maandag wel te druk, net zoals op Hemelvaartsdag het geval was.

Omdat het druk op het strand van Scheveningen was, werden mensen 's middags opgeroepen niet meer naar de badplaats toe te komen. "Dat is uiteindelijk goed opgelost, want later in de middag was het alweer minder druk."

Verder werden volgens Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is, vanwege de drukte wat recreatiegebieden rond plassen afgesloten. Ook kwamen er te veel mensen naar outletcentra in Roermond en Lelystad. Daarom moest ook daar maatregelen getroffen worden.

Zelf was Bruls maandagmiddag niet op een terras te vinden. "Ik roep al weken op om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en drukte te vermijden. Dan zou het geen goed voorbeeld zijn om ergens heen te gaan waar het weleens druk zou kunnen worden. Ik ben dus rustig thuisgebleven."

