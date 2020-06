Het had wel wat weg van Oud en Nieuw: de heropening van de horeca werd maandag in Rotterdam gevierd met confetti en op andere plekken werd afgeteld. In Gouda werd het afzetlint, waarmee de terrassen wekenlang waren afgezet, ceremonieel doorgeknipt. "We hebben hier lang op zitten wachten en nu mag het eindelijk", aldus Joost Zekveld, horecaondernemer in Gouda.

Direct nadat Zekveld samen met zijn kinderen de terrassen van zijn twee restaurants heeft geopend, stromen ze vol. Mensen hebben dan al een half uur op de Goudse Markt staan wachten en bedacht aan welk tafeltje ze straks willen zitten. En nu, maandag om 12.00 uur, is het zover.

"Ik heb hier heel erg naar uitgekeken. Het is lekker weer en we zagen alleen maar onze eigen tuin", vertelt Angéla uit Gouda. Ze heeft "stiekem" de kaart al bekeken en weet dus al wat ze gaat bestellen: "Een lunchbol met warme gerookte zalm. Ik was wel toe aan iets anders dan een tosti."

Zekveld geniet ervan om weer klanten op zijn terras te kunnen ontvangen. "Door deze periode besef je eigenlijk dat horeca zoveel met mensen doet. Ik ben blij dat we terug hebben wat we gemist hebben."

Toen vanwege het coronavirus medio maart alle horecagelegenheden op slot moesten, had de Goudse ondernemer pas vier weken eerder een nieuwe zaak geopend. "Ik heb daardoor 21 fulltimers moeten ontslaan. Maar ik heb wel gezegd dat ze weer terug konden komen op het moment dat we weer open mochten. Vanaf 1 juni is drie kwart van die mensen weer in dienst."

99 Compilatie: Zo stroomden de Nederlandse terrassen vol na 12.00 uur

'Bezorgen leverde maar 8 procent van normale omzet op'

Luuk Sluyter, eigenaar van het restaurant ernaast, heeft drie flexwerkers moeten ontslaan. "We hebben flink verlies gedraaid. We zijn wel gaan bezorgen, maar dat leverde 8 procent van de normale omzet op."

Omdat de verschillende tafeltjes 1,5 meter uit elkaar moeten staan, is de capaciteit met ongeveer de helft teruggebracht. "Maar van de gemeente hebben we een stukje terras erbij gekregen. Dus alle tafels en stoelen die we binnen hebben verloren, kunnen we kwijt op het marktplein. Ik moet eerlijk zeggen dat het er nog leuker uitziet dan ervoor."

De restauranteigenaar overweegt ook in de toekomst te blijven bezorgen. "We blijven dat nu sowieso doen voor de mensen die het toch nog te eng vinden om langs te komen. Maar als het aanslaat, kunnen we dat best blijven doen, ja. Op die manier heeft corona misschien wel een deurtje geopend."

Op de Markt in Gouda stonden tientallen mensen te wachten om weer te kunnen lunchen op een terrasje. (Foto: Job van der Plicht)

Overal nog wel een paar tafeltjes vrij

Ook in Rotterdam is het gezellig druk op de terrassen. Op de Witte de Withstraat genieten mensen zichtbaar van een biertje, broodje of ijsje, al zijn op ieder terras nog wel een paar tafeltjes vrij.

"Dit is onze stamkroeg", zegt de Rotterdamse Amanda. Ze zit samen een vriendin aan tafel. "Vijftien seconden over 12.00 uur zijn we hier gearriveerd. Ik heb het gemist."

Bang dat het virus zich na de heropening van de horeca weer gaat verspreiden, is Amanda niet. "Je kunt ook van een stoepje vallen en dan ben je ook dood. Je moet zelf goed opletten en vooral mensen met een zwakkere gezondheid in de gaten houden. Maar aan het elkaar niet zien, zitten ook nadelen. We zijn groepsdieren, die het ook nodig hebben om elkaar te zien. Heerlijk dat dit nu weer kan."

Het was druk op de terrassen, maar overal waren nog wel enkele tafeltjes vrij. (Foto: Job van der Plicht)

