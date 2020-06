Restaurants en cafés hebben maandag om 12.00 uur de deuren weer geopend. Het is nu weer mogelijk om - met restricties - een biertje op het terras te drinken of een bezoek te brengen aan een restaurant.

Een plek binnen moet vooraf worden gereserveerd, maar voor een plek op het terras is geen reservering nodig. In een restaurant of café mogen maximaal dertig gasten worden ontvangen, buiten geldt geen limiet. Maar voor zowel binnen als buiten geldt: houd afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Maximaal twee personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, mogen aan een tafel zitten. Als de gasten wél een huishouden vormen, dan geldt er geen maximum voor het aantal personen aan tafel.

Als je corona-achtige klachten hebt, ben je niet welkom. Het horecapersoneel zal hier vooraf vragen over stellen.

In Breda werden de terrassen maandagochtend al klaargezet om gasten coronaproof te kunnen ontvangen. (Foto: Pro Shots)

Geen extra handhaving bij heropening terrassen in vier grote steden

In de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, wordt maandag niet extra gehandhaafd bij de heropening van de terrassen. Dat laten de woordvoerders van de gemeenten aan NU.nl weten.

De woordvoerders wijzen op de verantwoordelijkheid van de klanten en horecaondernemers. "De bal ligt echt bij mensen zelf. We treden alleen op bij excessen en we gaan niet per tafeltje controleren", aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad.