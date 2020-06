Nederlandse GGD's openen maandag een landelijk telefoonnummer, dat mensen kunnen bellen om een afspraak te maken voor een coronatest. Dat meldt koepelorganisatie GGD GHOR. Het nummer (0800-1202) is zeven dagen per week te bereiken vanaf 8.00 uur tot 20.00 uur.

Het is maandagochtend al gelijk erg druk bij het landelijke nummer. "We zien dat er nu heel veel gebeld wordt met 0800-1202. U kunt tot vanavond 20.00 uur bellen voor een afspraak. Probeert u het op een later moment nog eens als u nu lang moet wachten", schrijft de GGD GHOR op Twitter.

Door het hele land zijn ruim tachtig teststraten opgezet om de testen af te kunnen nemen. Mensen met milde klachten die overeenkomen met symptomen van het COVID-19-virus, kunnen bellen voor een afspraak.

Vanaf maandag, wanneer iedereen zich kan laten testen, zullen nog niet alle regio's op volle capaciteit draaien. Dit komt doordat nog niet alle teststraten maandag helemaal klaar zijn om open te gaan. Dinsdag moet dit vrijwel overal wel het geval zijn.

Mensen die de test laten afnemen krijgen de uitslag binnen 48 uur. Bij sprake van besmetting zal de lokale GGD een contactonderzoek starten. Positief geteste personen moeten in isolatie en hun huisgenoten worden verzocht veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Iemand die de afsprakenlijn belt, moet eerst een aantal vragen beantwoorden en zijn burgerservicenummer opgeven ter identificatie.

De GGD's streven ernaar dat iedereen maximaal één dag na het bellen getest kan worden, maar in de eerste dagen dat de lijn open is, wordt op drukte gerekend waardoor het maken van een afspraak langer kan duren.

