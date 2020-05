Hoewel iedereen met corona-achtige klachten vanaf maandag getest mag worden op het coronavirus, draaien de GGD's de eerste dagen nog niet op volle capaciteit. Wie maandagmorgen belt voor een afspraak, kan niet gegarandeerd diezelfde dag nog terecht. De GGD streeft ernaar om iedereen binnen 48 uur te laten testen, aldus een woordvoerder.

In alle 25 GGD-regio's kan maandag worden getest, maar niet elke regio draait al op volle capaciteit. Niet alle zogeheten teststraten gaan meteen open, omdat ze nog niet allemaal klaar zijn.

Hoe groot de totale capaciteit maandag precies is, durft de zegsvrouw van GGD-koepelorganisatie GGD GHOR niet te zeggen. Ze denkt in de richting van "80 of 90 procent".

Enkele voorbeelden van regio's die niet meteen op volle sterkte draaien Hollands-Midden: locaties Leiderdorp en Gouda maandag open, Katwijk en Alphen pas dinsdag

Hollands-Noorden: locatie Alkmaar vanaf maandag open, Hoorn (Zwaag) vanaf woensdag

Gelderland-Midden: Arnhem maandag op volle capaciteit, Ede op halve capaciteit. Vanaf dinsdag draait Ede op volle sterkte en gaat ook het mobiele team aan de slag

Drukte lastig in te schatten

Wanneer iemand met klachten terechtkan voor een test zal niet alleen afhangen van de testcapaciteit, maar ook van hoeveel animo ervoor is. Het RIVM heeft schattingen daarvan gemaakt, waarop de GGD-capaciteit is gebaseerd.

"We gaan helemaal uit van de door het RIVM verwachte aantallen. Misschien kunnen we netjes iedereen laten komen, of misschien komt er nog een 'boeggolf' van mensen die al een paar dagen of langer klachten hebben", aldus de woordvoerder. "We kijken in overleg wanneer iemand terechtkan."

116 Coronatest nu voor iedereen: zo werkt de test en het contactonderzoek

Telefoonnummer maandag bekendgemaakt

De Rijksoverheid maakt maandagmorgen om 8.00 uur een landelijk telefoonnummer bekend dat mensen kunnen bellen bij één of meer klachten die doen denken aan het coronavirus, zoals koorts of een loopneus. Zonder afspraak langskomen bij een testlocatie is niet mogelijk.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.