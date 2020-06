De GGD's gaan vanaf maandag iedereen testen met klachten die horen bij het coronavirus. De meeste GGD-regio's verwachten in eerste instantie maximaal enkele honderden tests per dag af te nemen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Om 8.00 uur maakt de overheid een telefoonnummer bekend waarmee mensen in de eigen GGD-regio een afspraak kunnen maken. Dit kan alleen als je daadwerkelijk (milde) klachten hebt die bij het coronavirus horen. Het nummer is bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Uit een rondgang van NU.nl blijkt dat een merendeel van de 25 GGD-regio's in eerste instantie verwacht maximaal tussen de vijfhonderd en negenhonderd tests per dag af te zullen nemen. Hoeveel tests de regio's precies te verwerken krijgen, is afwachten. De capaciteit kan opgeschroefd worden als blijkt dat meer mensen een test aanvragen.

De grijs gekleurde GGD-regio's konden voor het moment van publicatie niet zeggen wat hun startcapaciteit is. Deze kaart wordt in de loop van de dag aangevuld zodra deze informatie bekend wordt.

Maandag iets lagere capaciteit

Maandag zal de testcapaciteit in verband met het opstarten nog iets lager liggen, meldt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR. Het nieuwe testbeleid start met het streven om de eerste tests binnen 48 uur uit te voeren.

Naast de GGD's worden in een aantal regio's ook tests in ziekenhuizen en bij huisartsen uitgevoerd. Het is onduidelijk hoeveel dat er precies zijn. In totaal moeten in Nederland vanaf maandag 30.000 tests per dag uitgevoerd kunnen worden, als dat nodig blijkt.

GGD geeft uitslag binnen 48 uur door

De GGD's streven ernaar om iedereen die zich laat testen binnen 48 uur te laten weten of zij inderdaad besmet zijn met het COVID-19-virus. Wie besmet blijkt, moet thuisblijven. Ook wordt aan huisgenoten gevraagd om preventief twee weken in quarantaine te gaan.

Daarnaast starten de GGD's een onderzoek om te achterhalen waar een besmet persoon het virus heeft opgelopen. Ook vraagt de GGD bij wie een patiënt de afgelopen tijd in de buurt is geweest. Deze mensen worden gewaarschuwd dat zij mogelijk ook drager zijn van het virus.

Dit onderzoek is volgens het RIVM essentieel om de COVID-19-epidemie te bestrijden. De verruiming van het testbeleid gaat namelijk gepaard met versoepeling van de maatregelen.

Onder meer de horeca, middelbare scholen en een deel van de kunst- en cultuursector mag onder voorwaarden weer open. Ook het openbaar vervoer gaat weer volgens de normale dienstregeling rijden. Omdat mensen makkelijker bij elkaar kunnen komen, heeft het virus weer meer mogelijkheden om zich te verspreiden.

