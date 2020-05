Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zondag vijf nieuwe overlijdensgevallen als gevolg van het coronavirus in Nederland. Het is het kleinste aantal sterfgevallen sinds 16 maart toen er vier mensen overleden. Ook zijn er acht mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames is kleiner dan een week eerder. Toen werden er elf nieuwe overlijdensgevallen en dertien ziekenhuisopnames geregistreerd. Het aantal sterfgevallen kan nog oplopen. In het weekend worden de cijfers vaak vertraagd geregistreerd.

Het totale aantal doden als gevolg van het COVID-19-virus in Nederland staat momenteel op 5.956. 11.735 coronapatiënten zijn in een ziekenhuis opgenomen (geweest).

Het RIVM meldt daarnaast 185 nieuwe besmettingsgevallen met het coronavirus. In totaal zijn er nu 46.442 vastgestelde besmettingen in Nederland.

De cijfers van zondag bevestigen opnieuw het beeld van het RIVM dat het aantal besmettingsgevallen al sinds eind maart afneemt. Dat blijkt uit het aantal nieuwe patiënten, ziekenhuisopnames, ic-opnames en overlijdensgevallen per dag.

Omdat niet alle coronapatiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen groter dan het RIVM meldt. Vanaf maandag wordt het aantal dagelijkse coronatesten echter flink opgeschaald. Het moet dan voor alle Nederlands mogelijk worden om zich bij klachten te laten testen. Het RIVM verwacht dan ook dat het aantal bevestigde besmettingen zal toenemen.

