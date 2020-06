Flink wat coronamaatregelen worden maandag versoepeld: het zogeheten '1-juni-pakket' betekent onder meer dat de horeca weer open is gegaan. Meestal moet je je dan wel aan bepaalde voorwaarden houden. NU.nl maakt een overzicht met wat er allemaal verandert.

De horeca gaat weer open

Restaurants en cafés mochten vanaf maandag om 12.00 uur weer open. Er geldt wel een aantal regels:

- Voor een plek binnen moet je reserveren, voor buiten hoeft dat niet. Binnen is plek voor maximaal dertig gasten, buiten geldt geen limiet.

- Het horecapersoneel zal je vooraf vragen stellen om te controleren of je corona-achtige klachten hebt. In dat geval ben je niet welkom.

- Iedereen moet zich binnen en buiten aan de 1,5 meter afstand houden, behalve mensen die tot hetzelfde huishouden behoren.

- Iedereen moet aan een tafel zitten, er zijn geen staanplaatsen. Aan één tafel mogen maximaal twee personen zitten die niet uit hetzelfde huishouden komen. Kom je uit hetzelfde huishouden, dan is er geen maximum gesteld aan het aantal personen per tafel.

- Ga je toch met iemand van buiten je huishouden op stap, dan word je niet altijd beboet. Duo's die niet tot hetzelfde huishouden behoren maar wel samen aan één tafeltje zitten, worden namelijk gedoogd.

- Sportkantines zijn geen horeca, dus blijven gesloten. Dat geldt ook voor clubs en discotheken.





Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus

De Rijksoverheid maakte maandag om 8.00 uur een telefoonnummer bekend dat je kunt bellen als je één of meerdere klachten hebt die doen denken aan het coronavirus, zoals koorts of een loopneus. Het nummer (0800-1202) is zeven dagen per week te bereiken vanaf 8.00 uur tot 20.00 uur.

Via het nummer kan je telefonisch een afspraak maken om je te laten testen bij een GGD in jouw regio. Dit gebeurt soms in het GGD-gebouw zelf, maar vaak ook in een sporthal of op een parkeerterrein. De test wijst uit of je het virus momenteel hebt, niet of je het al eens hebt gehad.

Overigens zal de testcapaciteit maandag nog iets lager liggen dan vanaf dinsdag het geval is. Dit is niet vanwege Tweede Pinksterdag maar omdat sommige GGD's nog bezig zijn met het vergroten van de testuitbreiding, aldus een woordvoerder van de GGD-GHOR. Desondanks is er in elke regio een GGD 'open' en streeft die ernaar iedereen die belt binnen 48 uur te testen.

De normale ov-dienstregeling gaat weer in (al mag je niet zomaar de bus of trein pakken)

OV-bedrijven zijn maandag weer opgeschaald naar hun gewone dienstregeling. Dat betekent dat treinen, bussen, trams, metro's en veerboten weer net zo vaak vertrekken als vóór de coronacrisis.

Dat betekent echter niet dat iedereen weer als vanouds het ov kan pakken. Het is nog steeds alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen, zoals naar je werk (als je niet kunt thuiswerken), een doktersafspraak, een uitvaart of om te mantelzorgen.

Wie met het ov reist en dertien jaar of ouder is, moet tijdens de rit een mondkapje dragen. Anders riskeer je een boete van 95 euro, al is onder meer de NS niet van plan om streng te handhaven. Op de perrons en stations hoef je sowieso geen mondkapje te dragen. Wel geldt daar de anderhalvemeterregel.

Je mag weer volop met vrienden en familie samenkomen (op 1,5 meter afstand)

Je mag buiten weer met zoveel mensen samenkomen als je wil, er is geen maximumaantal (dit maximum was eerder twee personen). Wel geldt: houd 1,5 meter afstand en mijd drukke plekken.

Als drie of meer mensen zich niet aan de anderhalvemeterregel houden, kunnen zij elk een boete van 395 euro krijgen. Voor minderjarigen is de boete lager: 95 euro.

Bij bezoek binnenshuis geldt voorlopig ook: geen maximumaantal, wel 1,5 meter afstand. Daar wordt echter niet op gehandhaafd, tenzij er sprake is van overlast.

Je mag weer naar het theater en de bioscoop

Je kunt weer een bezoek brengen aan het theater of de bioscoop, mits het je lukt een kaartje te bemachtigen. Culturele instellingen mogen maximaal dertig gasten per zaal tegelijkertijd ontvangen (inclusief 1,5 meter afstand tussen verschillende huishoudens). Het personeel stelt vooraf gezondheidsvragen en zal mensen met corona-achtige klachten de toegang weigeren.

Je mag weer naar het museum

Ook hier geldt: reserveren is verplicht en overal houd je 1,5 meter afstand. Hoeveel bezoekers er gelijktijdig binnen mogen zijn, hangt af van de grootte van het museum.

Middelbare scholen gaan weer open

Hoewel de middelbare scholen weer opengaan, betekent dat niet dat elke scholier weer de hele week in de schoolbank zit. Sowieso zijn scholen maandag nog gesloten vanwege Pinksteren.

Als het voortgezet onderwijs dinsdag alsnog opengaat, moeten leerlingen 1,5 meter afstand houden van elkaar. Om die reden kunnen scholen lang niet iedereen tegelijkertijd ontvangen. De lessen zullen dus nog deels online worden gegeven.

Het is niet de bedoeling dat middelbare scholieren de trein, bus of tram pakken. Voor hen wordt speciaal vervoer geregeld als zij te ver van huis wonen om op de fiets te stappen.

Jongeren tot achttien jaar mogen weer samen sporten

Op school en in het park moeten jongeren (dertien tot en met achttien jaar) nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar houden, maar op het sportveld geldt die regel niet meer. Er kan dus weer een potje gevoetbald of gehockeyd worden, al ligt de competitie nog stil.

Sportscholen blijven tot zeker 1 juli gesloten, ook voor jongeren.

De dagbesteding gaat weer open

Vanaf maandag krijgen zowel cliënten die thuis wonen als cliënten die in een woonvorm wonen weer dagbesteding. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft hier een handreiking voor opgesteld. Uitgangspunt is 1,5 meter afstand. Als een locatie daardoor (nog) niet open kan, wordt gekeken naar een andere vorm van dagbesteding.

Muziekverenigingen en kunstcentra gaan weer open

Muziekscholen en centra voor de kunsten mogen open met een maximumaantal van dertig personen per gebouw en de anderhalvemeterregel. Desondanks krijgen zangkoren en blaasensembles het advies om af te wachten wat medische experts zeggen, voordat zij hun activiteiten weer oppakken. Tot die tijd wordt koren afgeraden samen te gaan zingen: dat werkt mogelijk besmettingen in de hand.

