Het uitdelen van boetes aan mensen die zich niet aan de coronaregels houden in treinen is niet het uitgangspunt van de NS, zo meldt een woordvoerder zondag in gesprek met NU.nl.

Deze week werd het nieuwe handelingsperspectief opgesteld. Dit is een document waarin staat hoe NS-medewerkers moeten omgaan met de coronaregels.

Vanaf 1 juni zijn reizigers verplicht om een mondkapje te dragen in treinen. Ook moeten reizigers 1,5 meter afstand houden. NS-personeel kan reizigers die zich niet aan deze regels houden beboeten.

"Wij zijn en blijven een servicebedrijf. Een boete is voor ons een middel, maar het is nooit het doel. Natuurlijk zullen we reizigers wel waar nodig aanspreken", aldus de woordvoerder. Om de regels vanaf 1 juni onder de aandacht te brengen zijn er onder meer stickers op stations geplaatst, die de reiziger herinneren aan bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje.

De NS gaat naar eigen zeggen ook uit van de eigen verantwoordelijkheid van reizigers. "Wat we nu zien is dat de meeste reizigers echt wel gehoor geven aan de oproepen en zich dus aan de regels houden."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.