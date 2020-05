De Roemeense minister-president Ludovic Orbán heeft zaterdag een flinke boete van ongeveer 620 euro betaald wegens het niet naleven van de coronamaatregelen én het overtreden van het rookverbod in zijn land.

Op sociale media ging een foto rond van een kabinetsvergadering waar Orbán en enkele ministers geen mondkapje droegen en geen afstand hielden. In Roemenië is het dragen van een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer en afgesloten ruimtes.

Volgens staatspersbureau Agerpres kregen naast Orbán ook de aanwezige ministers een boete voor het niet dragen van een mondkapje. De boete voor Orbán is echter hoger omdat te zien is dat hij een sigaret rookt. Binnen roken is sinds 2016 verboden in Roemenië.

De Roemeense premier heeft volgens Agerpres een boete van 3.000 Roemeense lei, zo'n 620 euro, moeten betalen. Het is niet bekend hoe hoog de boete voor zijn ministers precies is.

De foto van het Roemeense kabinet zonder mondkapjes. Premier Orbán is de man met een sigaret in zijn hand.

Premier erkent schuld

Orbán erkende dat hij de regels van zijn eigen kabinet niet heeft nageleefd. De samenkomst was volgens de premier na een lange werkdag ter viering van zijn 57e verjaardag.

"De maatregelen moeten worden nageleefd door alle burgers, ook de minister-president. Wie de wet overtreedt, kan sancties verwachten", aldus Orbán in een verklaring.

Met bijna 20.000 bevestigde besmettingen en 1.253 doden als gevolg van het coronavirus, is Roemenië een van de zwaarst getroffen landen in Oost-Europa.

