Minstens 21 mensen van de geloofsgemeenschap die samenkomt in de Faizul-Islam Moskee in Den Haag hebben positief getest op het coronavirus. Dat meldt Omroep West zaterdagavond.

In de moskee zouden ondanks de coronamaatregelen nog geregeld bijeenkomsten plaatsvinden. Eerder deze week overleed een 77-jarig gemeenschapslid aan de gevolgen van het coronavirus.

Het bestuur van de moskee besloot op 12 maart om het gebedshuis te sluiten voor bijeenkomsten, maar toch zou er geregeld nog gezamenlijk gebeden worden. Daarbij waren meer dan dertig personen aanwezig en werd geen 1,5 meter afstand gehouden.

Als gevolg van het overlijden van de 77-jarige persoon, besloot het bestuur de hele moskee tot 10 juni volledig te sluiten. Iedereen die het gebedshuis recentelijk heeft bezocht, wordt opgeroepen zich te laten testen.

Enkele leden van de geloofsgemeenschap hebben de gemeente al meerdere keren gevraagd om in te grijpen. Zij maken zich zorgen over de bijeenkomsten die nog altijd plaatsvinden, maar ook over noodpakketten die zijn verdeeld over de oudere leden van de gemeenschap.

De gemeente Den Haag wijst op de uitzondering die gemaakt is voor gebedshuizen, mits er niet meer dan dertig personen aanwezig zijn bij een dienst. Daarbij wordt pas actie ondernomen als er op heterdaad betrapt wordt.

