Engeland riskeert een heropleving van het coronavirus door de snelheid waarmee de versoepelingen worden doorgevoerd. Dat zeggen meerdere vooraanstaande wetenschappers die de Britse regering adviseren.

Premier Boris Johnson kondigde afgelopen donderdag aan dat vanaf maandag onder meer de scholen in heel Engeland weer opengaan en ook de eerste winkels weer klanten mogen ontvangen. Samenkomsten tot zes mensen zijn vanaf 1 juni buitenshuis weer toegestaan.

Zaterdag maakte de Britse regering tevens bekend dat er vanaf maandag weer sportevenementen mogen worden georganiseerd, waardoor bijvoorbeeld de Engelse voetbalcompetitie ook weer verder mag.

Volgens Johnson zijn de versoepelingen verantwoord en worden ze gesteund door wetenschappelijke data. Meerdere wetenschappelijke adviseurs hebben echter uitgesproken dat de versoepelingen meer risico's met zich meebrengen dan Johnson schetste.

Vooral het feit dat er nog geen volledig operationeel systeem is voor bron- en contactonderzoek baart de wetenschappers zorgen. Er werd door Johnson donderdag wel een nieuw systeem aangekondigd, maar dat is tot zeker eind juni nog niet gereed.

Zorgmedewerkers protesteren bij 10 Downing Street, de ambtswoning van de Britse premier, tegen de versoepelingen. (Foto: Pro Shots)

Medische topadviseurs wijzen op onzekerheden

Meerdere leden van de Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), een wetenschappelijk adviesteam van meer dan vijftig vooraanstaande wetenschappers, artsen en academici dat de Britse overheid in tijden van nood adviseert, vinden dat de regering onnodige risico's neemt.

"We weten nog niet of het systeem goed werkt. Om dan deze verruimingen al door te voeren, is gevaarlijk", aldus epidemioloog en hoogleraar John Edmunds

Peter Horby, eveneens lid van SAGE en hoogleraar infectieziekten aan de universiteit van Oxford, wijst erop dat niet zeker is wat de invloed zal zijn van het heropenen van de scholen op het reproductiegetal.

"De controle over dit virus verliezen, zoals eerder gebeurde, is veel erger dan nog een week of twee met zware maatregelen", zei Horby tegen de BBC.

'Versoepeling een politieke beslissing, geen wetenschappelijke'

Het steekt de wetenschappers vooral dat de Britse regering blijft wijzen naar wetenschappelijke data als rechtvaardiging voor de versoepeling.

"Mijn frustratie is dat de regering doet alsof de beslissing niet genomen wordt door hen, maar door de wetenschappers. Dat is niet het geval", aldus Edmunds. "De versoepelingen die vanaf maandag gelden zijn een politieke beslissing, geen wetenschappelijke."

Met ruim 270.000 bevestigde besmettingen en meer dan 38.000 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus, is het Verenigd Koninkrijk een van de zwaarst getroffen Europese regio's.

