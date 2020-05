Braziliaanse gezondheidsautoriteiten melden zaterdag voor de tweede dag op rij een recordstijging van het aantal besmettingen. In de laatste tien dagen constateerde het land net geen 200.000 nieuwe besmettingen, waardoor het een kwestie van tijd is voordat het land een half miljoen ziektegevallen telt.

In het afgelopen etmaal kwamen er net geen 27.000 besmettingen aan het licht, voor zover bekend een van de grootste stijgingen op één dag die wereldwijd zijn waargenomen.

Voor Brazilië was het de tweede recordstijging op rij, nadat vrijdag melding werd gemaakt van ruim 26.400 besmettingen. Ook het dodental stijgt al bijna twee weken met ongeveer duizend personen per dag, waardoor het nu op 27.878 staat.

De coronabestrijding in het land kwam relatief laat op gang, voornamelijk doordat president Jair Bolsonaro niet onder de indruk is van het virus. Bolsonaro blijft bij zijn standpunt dat lockdowns overdreven zijn en zegt dat lokale gemeentes de economie schaden door coronamaatregelen op te leggen aan de bevolking.

Bolsonaro startte een campagne tegen social distancing, wees gezondheidsministers de deur en maakt geregeld tijd vrij om protesten tegen coronamaatregelen te bezoeken.

Andere landen houden de situatie in Brazilië scherp in de gaten. De Verenigde Staten kon deze week toegevoegd worden aan de lijst met landen die een reisverbod van en naar Brazilië hebben ingesteld.

Vrees voor mijnwerkers en inheemse stammen

In het Zuid-Amerikaanse land verschuift de focus langzaamaan naar groepen die in de eerste maanden van de pandemie onderbelicht waren, zoals mijnwerkers en inheemse stammen. Voor de laatstgenoemde groep wordt gevreesd, omdat een simpele griep al dodelijk kan zijn door de gebrekkige medische middelen.

Door de uitbraak van de coronavirus dreigen hele stammen "uitgeroeid" te worden, vertelde een woordvoerder van de inheemse bevolking aan Reuters. Vele leven vaak maar met veertig tot tachtig personen samen.

Tot dusver zouden vijfhonderd inheemse mannen en vrouwen zijn gestorven: het virus bereikte hen hoogstwaarschijnlijk via nabijgelegen rivieren, omdat vele stammen hun leefgebied hebben afgesloten.

Mijnwerkers moeten werkzaamheden doorzetten

Onder groepen mijnwerkers worden tegelijkertijd ook grote clusters besmettingen waargenomen. De tienduizenden werknemers worden door de regering verplicht om hun werkzaamheden voort te zetten, schreef Reuters eerder.

Doordat mijnwerkers dicht op elkaar werken op een plek met slechte ventilatie, lopen zij extra gezondheidsrisico's. In een belangrijk gebied dat drie grote ijzerertsmijnen huisvest, de gemeente Parauapebas, ligt het aantal besmettingen per duizend inwoners vier keer zo hoog als het gemiddelde in Brazilië.

De Braziliaanse regering wijkt echter niet en heeft de mijnwerkers als essentiële werkers aangemerkt: 7 procent van de totale ijzerertsproductie zou in dergelijke mijnen nabij het Amazoneregenwoud plaatsvinden, aldus Reuters.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.