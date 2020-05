Het RIVM voorziet weinig problemen als Nederlanders komende zomer in een beperkt aantal landen op vakantie gaan, zegt het instituut zaterdag tegen de NOS. De regering komt komende week nog met een officieel advies. Landen als Frankrijk en Italië hopen binnenkort de grenzen weer te openen voor toeristen.

Premier Mark Rutte riep Nederlanders woensdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie nog op om deze zomer vooral in eigen land op vakantie te gaan of die reis tot na de zomer uit te stellen. Er geldt in heel Europa nog steeds code oranje. Dit betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Volgens het RIVM is er niet per se een groter risico om naar landen te gaan waar net als hier weinig besmettingen zijn. "Als je gewoon kijkt wat de kans op besmetting is, dan zal dat weinig uitmaken in Nederland of in Frankrijk", zegt Jacob Wallinga van het RIVM zaterdag tegen de NOS.

"De algemene regel is: het is goed om drukte te vermijden en afstand te houden. Dat is het punt bij vakanties: je zit lange tijd bij elkaar in een auto, bus of vliegtuig."

Nog wel praktische bezwaren

Uit praktisch oogpunt wordt nog een andere kanttekening gemaakt. Dat komt vooral doordat bij een eventuele besmetting in het buitenland ook daar contactopsporing moet worden gedaan. "En misschien zitten die contacten wel weer in Nederland", aldus Wallinga.

Ook de locatie is van belang, zegt hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel. "Zit je in een huis of op de camping? Wat je doet: ben je vooral binnen of buiten?"

"Maar de essentie blijft dat je dezelfde regels aanhoudt als in Nederland, plus eventueel de aanpassingen", legt hij uit. "Dat als Spanje of Duitsland aangeven dat je in de supermarkt ook een mondkapje moet dragen, en een Hollander zegt: 'Ik kom uit Holland, voor mij geldt dat niet'. Daar kan hij een probleem mee krijgen."

