Belgen die familieleden hebben die in buurlanden, waaronder Nederland, wonen, mogen hun familie vanaf zaterdag weer bezoeken. Dat meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem op Facebook. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was dit ruim twee maanden niet toegestaan.

Volgens De Crem wordt de grenspolitie over de aanpassing in het beleid ingelicht. Het decreet dat de bezoekregeling mogelijk maakt wordt zaterdag openbaar gemaakt.

Op 20 maart sloot de Belgische regering vanwege het COVID-19-virus de grenzen voor niet-essentieel vervoer. Volgens De Crem was hij zich bewust van de impact die deze beslissing had op familieleden van Belgen die in buurlanden wonen. Om die reden zegt hij de afgelopen drie weken bezig te zijn geweest met het zoeken naar een oplossing.

Vanaf 15 juni grenzen verder open

Naast de bezoekregeling maakt De Crem ook bekend dat België, net als veel andere Europese landen, de grenzen vanaf 15 juni verder wil openstellen voor niet-essentiële reizen voor reizigers binnen de Europese Unie en het Schengengebied.

Belgen die de grens over willen om familieleden te bezoeken moeten zich wel houden aan de richtlijnen die vanwege het coronavirus gelden in de buurlanden.

De Crem zegt op Facebook dat hij de Belgen voor wie de regeling geldt een "gelukkige reünie" toewenst. "Ik reken erop dat mensen zich verantwoordelijk zullen gedragen en gepast met hun hernieuwde vrijheid om zullen gaan", zegt hij.

