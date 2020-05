Steeds meer Europese landen willen hun grenzen deze zomer openen voor toerisme. Een overzicht wanneer een zestal populaire bestemmingen voor Nederlanders hun grenzen weer willen openen, en hoe het buitenlandse toerisme er in het land uit gaat zien ten tijde van corona.

Een noot vooraf: er is nog veel onzeker over het toeristische seizoen dit jaar. Hoewel Europese landen hun grenzen wel kunnen openen voor toerisme, is het ook nog erg afhankelijk van de situatie in ons land of het mogelijk is om af te reizen richting deze gebieden.

Premier Mark Rutte riep dinsdag op vakanties zo veel mogelijk uit te stellen als dat kan. Vakanties naar het buitenland zijn alleen mogelijk indien er in het land een vergelijkbare situatie is als in Nederland.

Het kabinet heeft wel laten weten binnenkort met een reisadvies over vakanties binnen Europa te komen. Op dit moment staan alle reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken nog op oranje, wat betekent dat wordt geadviseerd om uitsluitend te reizen indien dit noodzakelijk is.

Frankrijk streeft naar buitenlands toerisme vanaf 15 juni

Een van de populairste vakantiebestemmingen voor Nederlanders heeft donderdag laten weten grootschalige versoepelingen door te voeren. De Franse overheid streeft ernaar om buitenlands toerisme vanaf 15 juni toe te staan. Er moet nog wel worden onderzocht in hoeverre dit mogelijk is.

In het land mogen restaurants, kroegen en cafés vanaf 2 juni weer open, mits er een afstand van tenminste 1 meter tussen tafels kan worden gegarandeerd. In Île-de-France, Guyana en Mayotte, gebieden waar nog code oranje geldt, mogen alleen de terrassen open.

Vanaf dinsdag mogen Fransen ook weer vrij reizen binnen de landsgrenzen, en worden ook de stranden weer opengesteld. Die dag mogen tevens campings, vakantieparken en hotels die nog niet waren geopend, hun deuren openen.

Toeristen moeten er wel op letten dat het in het land verplicht is om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Groepsvorming is ook niet toegestaan, en mensen moeten onderling afstand houden.

Strandgebieden in Cannes worden gedesinfecteerd op last van de burgemeester van de Zuid-Franse stad. (Foto: Pro Shots)

België: Uiterlijk op 15 juni volledig grensoverschrijdend verkeer mogelijk

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem maakte vrijdagavond bekend dat het land "al het overige grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie en de Schengenzone uiterlijk 15 juni wil realiseren". Dat zou betekenen dat buitenlands toerisme voor 15 juni weer mogelijk zou worden in het land.

In België gelden verder strenge maatregelen om het virus in te dammen. Zo moet je ook bij de zuiderburen zo veel mogelijk thuisblijven, afstand houden en een mondkapje dragen waar voldoende afstand niet kan worden gewaarborgd, zoals in het openbaar vervoer. Winkels en horeca zijn geopend, maar hanteren ook veiligheidsmaatregelen. Het is bijvoorbeeld verplicht om te reserveren in een restaurant, en er moet 1,5 meter afstand tussen de tafels zijn.

Duitsland wil reisbeperkingen op 15 juni opheffen

De oosterburen willen vanaf 15 juni de reisbeperkingen voor de landen uit de Europese Unie opheffen. Hoewel de grenzen met Nederland op dit moment open zijn, zijn alleen noodzakelijke reizen mogelijk.

De mate waarin de coronamaatregelen gelden, verschilt per Duitse deelstaat. Over het algemeen zijn supermarkten en winkels met geopend, maar mogen ze wel een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Horeca, musea en theaters zijn geopend, maar het dragen van een mondkapje is wel verplicht.

Spanje: Geleidelijke opening grenzen vanaf juli

Spanje heeft gezegd het buitenlandse toerisme vanaf juli toe te willen staan. Details over de geleidelijke heropening zijn echter nog niet bekend. Wel zegt minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya tegen Reuters dat toeristen alleen naar gebieden mogen gaan waar het coronavirus onder controle is.

Hoe een eventuele vakantie in Spanje er deze zomer uit gaat zien, blijft ook nog onduidelijk. Vanaf eind april wordt de strenge lockdown in het land geleidelijk afgebouwd. Op dit moment zijn kappers, supermarkten en drogisterijen weer geopend. Ook restaurants en bars hebben de deuren geopend, maar mogen tot 50 procent van het normale aantal gasten ontvangen. Stranden zijn geopend, veel openbare zwembaden daarentegen niet. Ook in Spanje zijn mondkapjes verplicht in het ov.

Italië wil reizen per 3 juni weer toestaan

Italië streeft naar het heropenen van de grenzen voor buitenlands toerisme vanuit het Schengengebied per 3 juni. Vanaf die dag mogen ook de Italianen weer tussen de verschillende regio's in het land reizen.

De regering heeft richtlijnen opgesteld waarmee het toerisme zo veilig mogelijk plaats kan vinden. Een van die richtlijnen is dat tafels in restaurants zo moeten worden gerangschikt, dan restaurantbezoekers 1 meter afstand van elkaar houden. Ligbedden op de drukbezochte Italiaanse stranden moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar staan.

Het is daarnaast verplicht om in onder meer winkels, bedrijfsruimtes en het openbaar vervoer een mondkapje te dragen.

Hoewel Italianen weer naar het strand mogen en terrassen weer zijn geopend, moeten ze wel minimaal 1 meter afstand houden. (Foto: Pro Shots)

Nederlandse toeristen voorlopig niet welkom in Griekenland

In Griekenland zijn toeristen vanuit Nederland vooralsnog niet welkom. Vanaf half juni gaat het land gefaseerd open voor vakantiegangers, maar mogen toeristen nog niet uit alle landen naar het land vliegen. Het land heeft een lijst gepubliceerd met nationaliteiten die vanaf half juni welkom zijn in het land. Toeristen vanuit onder meer Duitsland, Denemarken, Japan en China zijn wel welkom op de Griekse stranden.

De lijst wordt wel voortdurend geüpdatet door de Griekse overheid, dus er kan verandering in komen. De eerste aanpassingen worden voor 1 juli verwacht.

