Tbs-patiënten en jeugdigen in penitentiaire inrichtingen kunnen vanaf twee juni weer bezoek ontvangen achter plexiglas, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag in een Kamerbrief. Gedetineerden in een gevangenis kunnen dat binnenkort ook, als een proef met plexiglas in drie instellingen positief bevalt.

Inrichtingen in Alphen aan den Rijn, Veenhuizen en Arnhem nemen het systeem op de proef. Volgens Dekker is er baat om meer onderzoek te doen naar gezondheidsrisico's bij gevangenissen, omdat de populatieaantallen en dus bezoekersstromen vele malen groter zijn.

De Dienst Justitiële Inrichtingen kondigde medio maart strenge coronamaatregelen aan om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Alle verloven en bezoekrechten werden voor onbepaalde tijd opgeschort. Alleen advocaten hadden nog bezoekersrechten, terwijl zaken met de reclassering, gemeenten en vrijwilligersorganisaties telefonisch of digitaal moesten worden afgehandeld.

Volgens Dekker hebben de maatregelen effect gehad en zijn in totaal 'slechts' veertien van de ruim tienduizend gedetineerden besmet geraakt, en is iedereen hersteld.

Daardoor kunnen maatregelen nu weer versoepeld worden. Voor jeugdigen betekent dit dat zij vanaf 2 juni maximaal twee personen tegelijkertijd mogen ontvangen, voor één uur per week. Met tbs-patiënten wordt nog voorzichtiger omgegaan: zij mogen één bezoeker voor één uur per week ontvangen.

Volgende versoepelingen volgen mogelijk medio juni

Gedetineerden zien voorlopig alleen hun recht terugkomen om in uitzonderlijke gevallen de gevangenis te verlaten, bijvoorbeeld voor een begrafenis.

Dekker schrijft dat verdere versoepelingen snel kunnen volgen. Medio juni hakt de minister een knoop door over eventuele volgende aanpassingen, zoals het toelaten van meer bezoekers voor een langere duur.

