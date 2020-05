In de vier grote steden wordt vanaf maandag niet extra gehandhaafd bij horecazaken, als die vanaf 12.00 uur weer open mogen. Dat laten woordvoerders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht aan NU.nl weten. Boa's grijpen alleen in bij "excessen" en veel wordt overgelaten aan de verantwoordelijkheid van ondernemers en klanten zelf.

In alle vier de grote steden worden horecazaken niet extra in de gaten gehouden en ook worden geen extra boa's ingezet.

"We gaan niet met een meetlint langs terrassen en we gaan ook niet langs elke tafel om te vragen of uw klanten kunnen bewijzen dat ze bij elkaar horen", aldus de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

"Boa's zijn verantwoordelijk voor handhaven in de openbare ruimte, maar niet voor de situatie in een onderneming", zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. "Als er rijen voor een winkel ontstaan is de ondernemer daar zelf verantwoordelijk voor. Boa's gaan ook absoluut niet bij restaurants naar binnen om mensen te tellen."

'Mensen houden zich nu ook al aan de regels'

Volgens de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen (Utrecht) kan die eigen verantwoordelijkheid ook prima gevraagd worden van ondernemers. "Toen de eerste coronamaatregelen werden ingevoerd dacht iedereen ook dat mensen binnen feestjes zouden geven. Maar in de praktijk zie je dat mensen zich in het algemeen heel goed aan de maatregelen houden. We gaan ervan uit dat ook ondernemers hun gezond verstand gebruiken."

Als er bij een gemeente een melding binnenkomt van een situatie die niet volgens de regels verloopt, gaan boa's of politieagenten daarnaartoe om te controleren. "Ze spreken dan eerst mensen aan, geven vervolgens een schriftelijke waarschuwing en als het echt niet anders kan geven ze een boete", aldus de Utrechtse woordvoerder.

Bruls: 'We gaan met de horeca om zoals altijd'

Ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, wijst op de verantwoordelijkheid van klanten en horecaondernemers. "De bal ligt echt bij mensen zelf. We treden alleen op bij excessen en we gaan niet per tafeltje controleren."

"Pas als het uit de hand loopt en er ontstaan problemen met de openbare orde treedt de politie of gemeente op. Eigenlijk zoals we normaal ook omgaan met de horeca", aldus Bruls.

