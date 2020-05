Meer dan tweehonderd scholen in "hoogrisicogebieden" in Zuid-Korea moeten daags nadat zij voor het eerst weer onderwijs op locatie aanboden de deuren weer sluiten, melden internationale media. De beslissing volgt na de grootste stijging van het aantal besmettingen in bijna twee maanden tijd.

Zuid-Korea maakte donderdag melding van bijna tachtig nieuwe ziektegevallen, het grootste aantal sinds 8 april.

De bron van de tachtig nieuwe besmettingsgevallen begin deze week is volgens deskundigen een magazijn van Coupang Corp, een van de grootste online warenhuizen van het land. Ruim vierduizend werknemers van het bedrijf, onder wie zeshonderd pakketbezorgers, zouden zich niet aan hygiëneprotocollen hebben gehouden.

Mei geldt als een turbulente coronamaand in het land. De regering kondigde in de eerste week versoepelingen aan omdat het aantal besmettingen al enige tijd op een stabiel, laag niveau lag. Het motto 'ga naar buiten, socialize en start een nieuw leven in deze virustijd' werd na vier dagen echter al overschaduwd door de sluiting van tientallen bars en nachtclubs in de hoofdstad Seoel.

Experts vrezen voor tweede besmettingsgolf

Mede doordat mensen 's avonds massaal samenkwamen om de versoepelingen te vieren, steeg het aantal besmettingen van enkele naar tientallen nieuwe ziektegevallen per dag. Die miniuitbraak en de gemelde ziektegevallen in de laatste dagen doen gezondheidsexperts vrezen voor een tweede besmettingsgolf.

Volgens deskundigen moeten socialdistancingmaatregelen weer aangehaald worden om het totale aantal besmettingen (11.402) niet verder te laten stijgen. De regering reageerde daarop door veel publieke aangelegenheden, zoals musea, parken en theaters, opnieuw te sluiten.

Het sluiten van scholen liet nog even op zich wachten, waardoor ruim twee miljoen kinderen, leerlingen en studenten weer plaats mochten nemen in de schoolbanken. Ook die beslissing wordt nu deels teruggedraaid.

De Zuid-Koreaanse minister van Gezondheid Park Neung-hoo noemt de eerstvolgende weken "cruciaal" om het aantal besmettingen niet verder te laten stijgen. Hij roept de bevolking op om de maatregelen te respecteren en bij klachten thuis te blijven.

