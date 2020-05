Frankrijk gaat begin volgende week veel versoepelingen van de coronamaatregelen doorvoeren. Dat maakte de Franse premier Édouard Philippe donderdag bekend.

Philippe stelde in een toespraak op televisie dat het "de goede kant opgaat met de cijfers in deze coronacrisis", waardoor enkele versoepelingen vanaf 2 juni kunnen worden doorgevoerd en "vrijheid de regel, een verbod de uitzondering" wordt.

Het verspreidingscijfer (het aantal mensen dat gemiddeld wordt besmet door één persoon) ligt inmiddels onder de 1 in Frankrijk, al benadrukte de Franse premier wel dat dit alleen zo blijft als men zich aan de nog geldende regels blijft houden.

In heel het land mogen restaurants, kroegen en cafés vanaf 2 juni weer open, mits zij kunnen garanderen dat er tenminste 1 meter afstand zit tussen tafels. In delen van het land waar nog code oranje geldt, mogen alleen de terrassen open.

Ook de maximum reisafstand van 100 kilometer wordt opgeheven. Fransen mogen vanaf dinsdag weer vrij reizen binnen de landsgrenzen. De stranden worden eveneens vanaf 2 juni weer opengesteld.

Middelbare scholen mogen eerder open dan verwacht. Basisscholen waren in het grootste gedeelte van Frankrijk al open.

100 Plastic 'lampenkap' beschermt restaurantbezoekers in Parijs

Regering kijkt naar heropenen grenzen

Enkele maatregelen blijven nog wel tot na 2 juni gelden. Zo mogen grote sportevenementen tot en met 21 juni nog niet worden afgewerkt. Ook onder meer bioscopen moeten tot zeker 22 juni wachten voordat zij hun deuren weer mogen openen.

De Franse regering wil tevens de grenzen met andere Europese landen vanaf 15 juni in ieder geval gedeeltelijk heropenen, maar onderzoekt nog of dat mogelijk is.

Ook de Britse premier Boris Johnson kondigde enkele forse versoepelingen aan. (Foto: Pro Shots)

Eerste winkels open in Engeland, samenkomst gedeeltelijk toegestaan

Ook in Engeland, onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, worden vanaf maandag 1 juni veel maatregelen versoepeld, zo maakte de Britse premier Boris Johnson bekend. Andere landen binnen het VK maken hun eigen overwegingen.

Johnson stelde dat momenteel aan alle voorwaarden wordt voldaan om een versoepeling mogelijk te maken. Zo kan de gezondheidszorg de situatie aan, vertonen de cijfers een positieve trend, is er genoeg testcapaciteit en is het risico op een tweede golf klein.

Vanaf maandag kunnen alle Engelse scholen daarom weer open, al gebeurt dat wel in fases. Hetzelfde geldt voor autodealers en buitenwinkels.

Tevens mogen groepen van zes mensen die niet bij hetzelfde huishouden horen weer bij elkaar komen, mits zij onderling afstand houden. Dat mag echter alleen buitenshuis.

Johnson stelde dat de versoepelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke cijfers en ook weer teruggedraaid kunnen worden als de cijfers daar aanleiding toe geven. Toch hoopt hij de komende weken nog meer versoepelingen bekend te maken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.