Een 111-jarige Chileense coronapatiënte is afgelopen week genezen verklaard. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt, schrijft BBC News donderdag. Ze is voor zover bekend de op één na oudste persoon ter wereld die van COVID-19 is genezen. Ze is tevens de oudste persoon uit Chili die een besmetting met het coronavirus heeft overleefd.

Juana Zúñiga testte vorige maand positief op het COVID-19-virus na een uitbraak in het verzorgingstehuis waar ze zes jaar geleden is gaan wonen.

In april werd het coronavirus bij achttien bewoners, onder wie Zúñiga, en zeven medewerkers van het verzorgingstehuis vastgesteld.

De vrouw had al langere tijd last van luchtwegproblemen. Desondanks werd ze niet zwaar getroffen door het virus. "Ze had geen symptomen en had weinig last van koorts", zegt de directeur van het verzorgingstehuis.

Zúñiga moest na de positieve test in isolatie. Zúñiga bleef 28 dagen lang in isolatie op een andere plek in het tehuis. "Haar weghalen uit haar vertrouwde omgeving was het moeilijkste van alles", zegt de directeur.

Een 113-jarige vrouw uit Spanje is sinds vorige week mogelijk de oudste persoon die is genezen van COVID-19. Eerder was de Nederlandse tante Cor (107) uit Goeree-Overflakkee een tijd lang de oudste persoon die was genezen. Daarvoor genas ook een 101-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel en een 103-jarige man uit Steenbergen (Noord-Brabant).

