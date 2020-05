Tamara van Ark wordt de nieuwe minister voor Medische Zorg en Sport. De VVD'er, die momenteel nog staatssecretaris van Sociale Zaken is, volgt Martin van Rijn (PvdA) op die zijn taken per 9 juli neerlegt. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van de Telegraaf.

Het is nog niet bekend wie Van Ark zal opvolgen op Sociale Zaken.

De VVD was na het opstappen van Bruno Bruins op zoek naar een vervanger op het departement. Bruins trad terug nadat hij tijdens een debat kort het bewustzijn verloor. Hij liet weten oververmoeid te zijn. In een zoektocht naar een vervanger kwam het kabinet uit bij de voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn.

Premier Mark Rutte zei bij de oude bekende, die hij nog kent van de regeerperiode met de PvdA te zijn uitgekomen omdat hij op dat moment geen geschikte kandidaten binnen de VVD zag die direct op het departement aan de slag konden.

In een reactie liet Van Rijn eerder op dag weten waarom hij nu een stap terug doet. "Nu de coronacrisis richting een volgende fase gaat, is het logisch dat er ook een einde komt aan mijn tijdelijk ministerschap."

Van Ark was eerder Tweede Kamerlid en tweemaal wethouder namens de VVD.