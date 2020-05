Er komt een landelijk verbod op het vervoer van nertsen en het bezoek aan stallen van nertsenbedrijven, schrijft minister Carola Schouten (Landbouw) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verbod wordt ingevoerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en geldt voor alle nertsenbedrijven in Nederland en dus niet alleen de bedrijven waar een besmetting is geconstateerd.

Ook het vervoer van de mest van de dieren wordt verboden en er komt een hygiëneprotocol. Daarnaast moeten nertsenhouders zoveel mogelijk voorkomen dat honden, katten en fretten de bedrijven binnenkomen en verlaten. Ook adviseert minister Schouten dringend om nertsenverzorgers met COVID-19- symptomen te laten testen.

Eind april werd bij nertsen van meerdere Noord-Brabantse bedrijven het virus vastgesteld. Vorige week werd duidelijk dat het "aannemelijk" is dat er in Nederland ook minstens één keer het virus van nerts op mens is overgedragen.

Al eerder maatregelen genomen

Eerder deze maand namen minister Schouten en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al een aantal andere maatregelen. Zo werd de screening op antistoffen bij de nertsen uitgebreid naar alle nertsenbedrijven in Nederland. Deze screening werd verplicht gesteld en wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Als bij een bedrijf een besmetting wordt vastgesteld, krijgen medewerkers daarnaast het advies om tijdens hun werk beschermingsmiddelen te gebruiken. Ook was er in dat geval al een bezoekersverbod.

De eerder door Schouten ingestelde meldplicht voor nertsenhouders, dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen werd ook uitgebreid. Alle symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus bij nertsen moeten sindsdien bij de NVWA gemeld worden.

Dinsdag liet minister Schouten weten niet uit te sluiten dat nertsenbedrijven worden gesloten als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van gevaar voor mens of dier.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.